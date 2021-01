Ronald Koeman a déclaré publiquement il y a quelques jours qu’il avait fait un plan de hauts et de bas pour ce marché d’hiver de la Barcelone. Des joueurs à qui il a placé l’affiche transférable et qui étaient ceux qui, à son avis, pouvaient arriver au Camp Nou pour renforcer sa petite équipe. Le premier à partir fut Carles Aleñá, En route pour Getafe, et sur sa liste, il y avait quelques autres noms qui, ayant vu ce qu’il a vu, il a pratiquement supposé qu’il serait obligé de leur donner une balle.

Avant le Grenade, dans un match franchement rond en termes d’efficacité et non sans polémique avec l’arbitrage de De Burgos Bengoetxea, Koeman Il a déjà laissé des nuances du runrún qui résonne à travers Barcelone. Le Néerlandais a effectué dans le même match trois pardons à trois des joueurs qu’il a inscrits sur sa liste de sorties possibles, d’hommes épuisables du vestiaire. Samuel Umtiti, Junior Firpo et Riqui Puig ils ont eu plus de minutes que d’habitude avant le Grenade dans une acceptation claire par Koeman de ce qu’il aura d’ici la fin de la saison.

Le premier était Umtiti. Encore un revers pour les Catalans à Los Cármenes avec la crevaison qu’Araujo a subie à l’échauffement. Sans lui ni Piquer ni Lenglet, Koeman il a été forcé de mettre oui ou oui à la centrale française. Il n’avait pas d’autre défenseur et ne voulait plus risquer en plaçant De Jong derrière, perdant une de ses figures au centre du terrain qui lui donne la meilleure performance.

C’est ainsi que le première propriété des Français cette saison. En fait, il n’a pas commencé avec le Barça depuis juin dernier à Balaídos contre Celta de Vigo et avant depuis le 1er mars dans le Clásico contre le Real Madrid, tous deux de la saison dernière. Umtiti il a été délabré, non seulement par l’entraîneur culé, mais aussi par le club en raison de ses mauvaises performances. Koeman il a dû reculer et donner des minutes au joueur. C’est la seule chose que le culé a entre les mains pour le moment et il semble que ce sera la même chose qu’il aura jusqu’à la fin de la saison, qui sait si avec lui ou un autre sur le banc.

Le Français a surpris. Il est vrai que le Grenade a montré un niveau beaucoup plus bas que celui qui avait récemment bavardé, ce qui n’exigeait guère des défenseurs culés, mais Umtiti Il a dépassé les attentes, a donné la sécurité et a montré ses qualités avec le ballon. En fait, Koeman lui-même a dû féliciter le Français lors d’une conférence de presse pour son bon match contre les Nasrids: «Nous étions bons défensivement. C’était le premier match d’Umtiti depuis longtemps. Il a bien joué défensivement. De derrière, il a fait de nombreuses passes verticales. Umtiti a prouvé qu’il avait sa place dans cette équipe».

Et c’est que l’entraîneur Blaugrana n’a d’autre choix que de profiter des quelques troupes qui composent son escouade, qu’il soit ou non sur sa liste de consommables, les options que le Barça peuvent aller sur le marché des transferts pour une bonne affaire sont rares, même si la flûte peut sonner après les élections présidentielles de l’entité.

«Il n’y a aucun problème avec Riqui»

Avec Riqui Puig, mieux que ça. Avant le Grenade C’est le match de championnat qui a compté le plus de minutes pour l’équipe de jeunes. Sauté par Dembélé en l’absence de 17 minutes pour que le jeu se termine. Dans les deux autres matches, avant Eibar et Getafe, il a joué un peu moins de cinq minutes dans la dernière ligne droite. Est en partie lié Koeman de donner des minutes à l’équipe de jeunes malgré le fait que dès la première heure, il était clair que cela ne cadrait pas avec leurs plans.

Le Néerlandais avait certainement peu d’options au-delà Riqui faire des rotations avec le marqueur large que les titres avaient récolté contre le Grenade. Sans jouer, ils sont juste restés Ilaix, Konrad de la Fuente, Neto, Matheus et Iñaki Peña, plus ostracisé même que le Riqui, Junior ou Umtiti. “Nous avons plus de jeunes joueurs qui n’ont pas de minutes ces derniers temps”, a-t-il déclaré à ce sujet Koeman lors d’une conférence de presse, et a conclu sur le milieu de terrain comme ceci: «Si j’ai quelque chose avec Riqui à propos de son jeu, nous en parlerons. Il n’y a pas de problème”.

Junior C’était le dernier patch qu’il a utilisé contre Grenade, son dernier pardon ces dernières semaines. Après avoir débuté contre Eibar, où l’équipe a patiné, le Français a de nouveau profité de quelques minutes dans la dernière ligne droite du match pour se reposer. Dest. Il l’a utilisé comme droitier, où le dominicain a à peine joué. Il est un autre de ces jeunes sans place pour Koeman, qu’il a laissé dans l’effectif mais qui, au vu de la situation du club, devra utiliser oui ou oui pour éviter de surcharger son noyau le plus fiable.