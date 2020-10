Ronald Koeman Il est apparu devant les médias en avant-première du match de Barcelone contre Alavés lors du match correspondant à la 8e journée de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais a analysé le rival et la démission de Bartomeu: «Il faut attendre pour voir s’il y a des changements, mais je ne suis pas nerveux. Nous verrons qui sera le président à l’avenir», A déclaré le formateur culé.

Le rival: Alavés

«Comme tout adversaire, nous analysons bien notre jeu. Il y a différentes options de système contre Alavés, le plus important est de parler de nous et de jouer un match avec un rythme élevé comme l’autre jour ».

Possibilité de répéter onze

«C’est possible, mais il faut regarder l’aspect physique. L’équipe s’agrandit chaque jour, c’était un match complet sauf pour les erreurs devant le but. Il faut trouver des espaces, mais on peut aussi changer de joueur car nous en avons plus de onze ».

Démission de Bartomeu

«Je ne sais pas comment cela peut affecter mon travail. Ce n’est pas entre mes mains, je suis entraîneur de Barcelone et je travaille dur pour obtenir de bons résultats et remporter des titres. Il faut attendre pour voir s’il y a des changements, mais je ne suis pas nerveux. Je suis impliqué dans mon travail et je sais déjà qu’à partir d’aujourd’hui les candidats prendront la parole, nous verrons qui sera le président à l’avenir.

Anniversaire de Maradona

«En son temps, il était le meilleur joueur, aujourd’hui il est Messi. Vous ne pouvez pas comparer le football de cette époque avec celui d’aujourd’hui, qui est plus physique et plus rapide. Maradona a montré qu’il était un génie à Barcelone et dans l’équipe argentine, j’espère qu’il aura plusieurs années ».

Griezmann

«Si vous gagnez un match, cela se voit dans le vestiaire. Cela se voit chez n’importe quel joueur et je n’ai rien à redire sur l’attitude d’Antoine ou à l’entraînement, il fait toujours de son mieux. L’autre jour, il a très bien fait et je pense qu’il doit marquer et être très calme ».

Continuité sur le banc après la démission de Bartomeu

«Je n’aime pas parler individuellement des candidats, mon travail n’est pas d’être heureux si quelqu’un parle du bien de moi ou si quelqu’un veut changer les choses. Ce qui peut arriver dans le futur, nous le verrons, l’important est le match de demain.

Les jeunes

«Je dis à tout le monde de profiter du moment. Ce n’est pas normal que deux jeunes de 17 ans jouent à ce niveau, c’est un grand mérite. Leur conseil est d’être humble et de travailler dur car une carrière est très longue. Ces joueurs que j’ai vus ces deux trois mois sont de très bonnes personnes, ils savent ce qu’ils ont à faire et ils s’entraînent pour s’améliorer. Nous sommes là pour les aider à s’améliorer et à apprécier leur jeu et à pouvoir être avec des gens comme Messi, Busquets ou d’autres joueurs ».

Récupération de Ter Stegen

«Il s’entraîne avec nous depuis hier. Il va bien, mais il a besoin de quelques séances d’entraînement supplémentaires pour être bien physiquement sans problèmes et pour pouvoir jouer avec l’équipe.

Pedri

«C’est un garçon très normal et humble, je pense que la presse que nous avons vue après le match est normale car avec 17 ans à jouer le Classique et contre la Juventus et si bien, il est normal que les gens parlent de lui. Il est humble les pieds sur terre et si nous ne le faisons pas, nous continuerons ».

Umtiti

«Pour le moment, il n’est pas en mesure de participer. Ce matin, il a fait une partie de la formation avec le groupe et il a besoin de sessions de formation complètes. Je suis content parce qu’il est avec le groupe, il reste peu mais il a besoin d’un peu plus d’entraînement pour pouvoir compter sur lui ».

Ansu Fati

«Il doit continuer à travailler et à s’améliorer. Je lui parlais de concentration, en ce sens il doit s’améliorer, certaines pertes viennent du manque de concentration, pas du talent. Il faut bien prendre soin de lui et l’aider, surtout dans sa projection ».

Absence de Riqui Puig dans l’appel

«C’est une décision technique. En plusieurs matchs nous avons amené 23 joueurs et pour moi c’est trop, c’est mieux 20 ou 21 maximum et qu’il y a des joueurs qui s’entraînent dur, au cas où j’en aurais besoin pour pouvoir compter sur eux ».

Position de Pedri

«Selon de nombreuses raisons, il peut jouer à droite, au centre ou à gauche. Pour avoir un partenaire comme la Juve, jouer à l’intérieur et défendre à l’extérieur. Cela dépend également de la position de Leo et des adversaires. Il a montré dans les jeux et à l’entraînement qu’il pouvait jouer dans différentes positions.