Ronald Koeman a analysé le nul 2-2 contre Valence dans le match correspondant à la 14e journée de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais a de nouveau été irrité par les erreurs défensives qui lui ont coûté une nouvelle victoire pour l’équipe culé.

Barcelone est revenue pour signer un match qui laisse beaucoup de doutes. L’équipe du Barça a dominé le début du match mais n’a pas réussi à générer des chances de marquer. Valence s’est réveillé et a réussi à marquer le premier but, qui est intervenu après une tête de Diakhaby. Messi et Ronald Araújo ont inversé le score, mais Maxi Gómez a égalisé le match pour mettre la finale 2-2 qui a eu lieu au Camp Nou.

L’entité culé, avec cette égalité, ajoute 21 points et reste à huit points du leader de la Ligue de Santander, l’Atlético de Madrid, qui compte également un match de moins que Barcelone lui-même. Le départ irrégulier des Catalans fait des ravages sur l’équipe et avec de telles crevaisons, la lutte pour le titre va de plus en plus loin.

Les sensations

«C’était un match très difficile. Lorsque vous perdez et revenez, vous devez être plus concentré, contrôler davantage le jeu. Nous avons eu des chances de marquer le troisième. Avec 2-1, nous ne pouvons pas faire d’erreur en défense. Vous devez être concentré à 100%, mais cela peut arriver. Nous avons essayé de marquer le troisième mais cela n’a pas pu être le cas ».

Attacher

«Je veux gagner chaque match et nous travaillons pour ça. Le résultat n’est pas le problème, le résultat est les erreurs du match et le manque tant d’occasions claires de marquer.

Une analyse

«Nous avons commencé le match compliqué et avec le 0-1 nous avons contrôlé. Ils ont bien défendu. Il y avait beaucoup de possession, mais nous n’avons pas beaucoup créé. En seconde période, nous avons fait l’effort de gagner le match et il y a eu des moments d’irrégularité de la part de l’équipe ».

Araújo

«Pour un défenseur, le marquage est important. Il a bien travaillé et bien joué. Dommage que ce ne soit pas le but à trois points ».

Messi égale Pelé

“Nous savons que toute sa carrière est quelque chose d’impressionnant et de très bon.”

Un pas en arrière

«Je ne pense pas que ce soit un retour en arrière. Notre niveau avait une régularité pendant le match. Nous n’avons pas été bien tout au long du match car il y a eu des moments où nous avons perdu le contrôle et le ballon et j’ai vu l’équipe avec des doutes.

Busquets et De Jong

«Frenkie a eu un certain inconfort hier et à cause de nos médecins, c’était un risque de jouer depuis le début. Nous avons mis De Jong à la place de Busquets et non pas parce que Sergio a mal joué ».

Trajectoire

«Si vous regardez l’équipe, vous pouvez voir que certains joueurs sont irréguliers. Parfois, il y a des doutes. C’est un travail et cela prend du temps là où les jeunes doivent mûrir.

Buts des pièces arrêtées

«Il faut savoir combien de joueurs de grande taille nous avons pour défendre des gens aussi grands qu’ils en ont à Valence. Vous ne pouvez pas en laisser un seul, car vous avez sauté seul. Nous sommes plus petits et il y a plus de problèmes pour défendre les coups de pied arrêtés.

Difficile de gagner

«Quand nous étions en retard sur le tableau d’affichage, au moins nous avons réagi. On obtient 2-1, on n’a pas profité des autres opportunités pour faire le troisième. Il y a des moments où il n’est pas important de bien jouer ou de créer des opportunités, mais d’amener le résultat à la fin de la partie.

La Ligue

“Pas encore. De nombreux jeux manquent. Nous sommes à quelques points de distance, mais c’est une saison difficile pour toutes les équipes. En deux mois, tout peut être totalement différent car le calendrier est très serré, surtout pour les grandes équipes qui évoluent en Europe. Il y a une distance assez longue, mais il faut se battre.