Ronald Koeman Il est apparu devant les médias lors de l’aperçu du match de Barcelone contre l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. L’entraîneur néerlandais a évoqué Leo Messi et sa dernière polémique: «Je peux comprendre que Leo est énervé, il faut beaucoup plus respecter les gens comme lui“, m’a dit.

Le rival

«Nous savons que c’est un match difficile, contre une équipe solide. Il faut souligner le travail de son technicien. Nous nous faisons confiance. On parle de leurs victimes, mais nous avons aussi les nôtres.

Le crack de Messi à l’aéroport

«Je peux comprendre que Leo était énervé, vous devez respecter beaucoup plus des gens comme Messi. De plus, un si long voyage et ensuite poser des questions sur Antoine est irrespectueux. Il se peut que votre intention soit de créer une controverse. Je n’ai jamais vu de problème entre les deux. Il y a suffisamment d’images là où elles fonctionnent bien. Je ne suis pas favorable à la recherche d’ennuis. Ce sont des conneries: Griezmann a arrêté de travailler avec cette personne il y a trois ans ».

L’avenir de Messi

«Je ne vois pas Messi en dehors du club. Je ne répondrai pas plus à ce sujet ».

Emploi du temps chargé

«Pour les grands, c’est un calendrier très serré. Il n’est pas bon de jouer trois matchs avec l’équipe nationale au lieu de deux. J’ai été entraîneur et je n’ai jamais risqué avec un joueur. Je ne comprends pas non plus que nous ayons joué tous les matchs à l’extérieur à 21h00, je ne comprends tout simplement pas. Ce n’est pas une aide à une grande équipe qui doit se battre et jouer tous les trois jours. Je comprends qu’un Atlético-Barça pourrait être à 21h00, mais pas tous les matchs. Nous nous trompons avec cela.

La perte de Luis Suárez

“Nous avons également des pertes importantes.”

Le retour de Coutinho

«Nous sommes heureux du retour de Coutinho. Il s’est bien entraîné, sans problèmes. Il est avec le groupe depuis près d’une semaine. Il faut toujours parler aux médecins pour voir le meilleur moment. Il est invoqué, donc il peut démarrer ou entrer ».

Joao Felix

«Il est l’un des jeunes avec un bel avenir devant lui et il s’est beaucoup amélioré cette saison. C’est un joueur clé à l’Atlético, il joue au sommet, avec liberté… si vous ne le marquez pas bien, cela peut vous compliquer beaucoup. Grand joueur avec un bel avenir devant lui ».

Comment convaincre Messi de renouveler?

Ce n’est pas une question pour moi. Leo a un contrat d’un an de plus, j’espère que son avenir est ici. Je ne suis pas la personne qui doit essayer de le faire rester. Il est toujours un joueur du Barça et personne ne peut dire ce qui va se passer dans le futur.

Riqui Puig

«Il fait partie des jeunes qui doivent beaucoup travailler pour avoir des minutes. Cela fonctionne bien, essayez de me convaincre. Je donne des minutes et des jeux quand je pense qu’il mérite de jouer.