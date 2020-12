Ronald Koeman a assisté aux médias dans la salle de presse lors de l’aperçu du match de Ligue des champions qui fait face au Club de football de Barcelone avec la Juventus de Turin dans le Camp Nou. L’entraîneur néerlandais a explosé en évoquant les blessures de ses joueurs, qu’il associe aux heures de jeu de son équipe.

«Nous allons perdre beaucoup plus de joueurs à cause de blessures. Je ne sais pas qui fixe les horaires. Nous sommes une équipe qui a disputé cinq matchs à l’extérieur et tous les cinq à 9 heures du soir. Ce n’est pas une aide pour une équipe espagnole “, a-t-il déclaré. Koeman Il n’a pas non plus caché sa colère face à la situation que traverse l’équipe. “Je suis énervé et je l’ai dit aux joueurs”, a-t-il ajouté.

Avant d’apparaître Koeman, le Brésilien était assis devant les microphones Philippe Coutinho. Le milieu de terrain a admis qu’il travaillait “sur le plan physique d’une manière très différente” et que sur le plan mental, il se sentait “plus fort”.

Au Barcelone Il sert un match nul à domicile pour proclamer champion de groupe et donc être classé parmi les huitièmes de finale de la plus haute compétition continentale. Cependant, la Juventus cherchera la victoire pour tenter d’éviter un épouvantail en huitièmes de finale, comme des équipes comme lui Manchester City, le Bayern ou la Liverpool ils sont déjà les premiers.

Buts du match

«Notre objectif à chaque match est d’essayer de gagner et de bien jouer. Nous voulons être les premiers du groupe. Nous avons trois points d’avantage et un 0-2 dans leur domaine. Il existe de nombreuses possibilités pour y parvenir.

Blessure de Dembélé

«C’est dommage de perdre un autre joueur suite à une blessure. Il remarqua quelque chose dans la deuxième partie mais pensa que ce n’était pas tellement. C’est un pas en arrière car physiquement il s’est beaucoup amélioré. C’est une raison de plus pour se plaindre des horaires des matches. Nous allons perdre beaucoup plus de joueurs à cause de blessures. Je ne sais pas qui fixe les horaires. Si vous devez jouer mardi soir, pour le bien des équipes espagnoles, vous devez mettre les temps de match plus tôt. Nous sommes l’équipe qui a disputé cinq matchs à l’extérieur et tous les cinq à 9 heures du soir. Si le match est mercredi, vous avez un jour de plus, mais si vous jouez mardi, ce n’est pas utile pour une équipe espagnole.

Culpabilité

«La responsabilité est toujours entre les mains de l’entraîneur. Aujourd’hui, nous devons réfléchir davantage aux rotations pour la santé et la fraîcheur de l’équipe. La responsabilité maximale est toujours entre les mains de l’entraîneur.

Classement de la ligue

«C’est être malheureux. Il y a une différence entre perdre comme on a perdu l’autre samedi ou comme on a perdu contre l’Atlético. Nous devons analyser comment ils nous marquent, comment ils créent un danger pour nous … Je pense que je suis quelqu’un qui ne fait pas de théâtre. Si je perds, je suis énervé. Hier, lors de la réunion avant l’entraînement, j’ai dit aux joueurs. À Barcelone, il ne peut pas se permettre certains buts que nous avons concédés ».

Message aux joueurs

«Pour quiconque joue ou s’entraîne, c’est une responsabilité d’être ici. Ce qui est dit à l’intérieur doit rester à l’intérieur. Il s’agit plus d’analyser et de communiquer pour rechercher un maximum de performance et d’efficacité. Nous sommes l’équipe qui, en général, nous avons créé cinq ou six occasions claires à chaque match. Nous devons améliorer l’efficacité et faire moins d’erreurs qui nous ont coûté des buts et des points.

Messi et les rumeurs

«Je veux avoir une communication avec Leo sur les questions de match et d’équipe, comme avec n’importe quel joueur et les autres capitaines et ne pas mettre d’énergie dans les problèmes extérieurs, car nous n’avons aucune influence. Je dois tirer le meilleur parti de chaque joueur, avec Leo et avec les autres ».

Pedri

«Je pense que Pedri a participé à tous les matchs sauf un. Je pense que c’est une bonne chose avec un garçon de 17 ans parce qu’il l’a fait parce qu’il mérite d’être là. Il a plusieurs positions dans lesquelles jouer et en fonction du rival et de la tactique, il peut apporter beaucoup de choses car c’est avant tout un joueur intelligent et c’est pourquoi il n’a aucun problème à jouer dans d’autres positions.

Manque de leader

“Je ne pense pas que nous ayons besoin de personnes dans les gradins pour encourager les joueurs. Les joueurs de l’Atlético sont différents. Le Barça a généralement des joueurs plus créatifs, mais je ne veux pas dire qu’ils n’ont pas un bon équilibre entre les joueurs créatifs et de caractère. Mais je n’aime pas crier parce qu’en tant que joueur je n’aimais pas qu’un entraîneur du groupe crie toujours, mais nous devons prendre plus de responsabilités sur le terrain ».

Messi

«Messi est très important dans notre équipe car de nombreux jeux viennent toujours du pied de Leo. Je ne pense pas que Leo soit coupable parce qu’il n’a pas commis d’erreurs individuelles en défense. C’est une erreur de toute l’équipe d’être plus agressive, mais nous n’avons pas été assez efficaces en attaque, mais c’est les deux, on ne peut pas concéder en fonction de quels buts ».

Cristiano Ronaldo

«C’est fantastique que (Messi et Cristiano) aient maintenu ce niveau pendant quinze ans, pour moi ils ont été les deux meilleurs au monde ces dernières années. Je les remercie car leurs caractéristiques sont très différentes mais tous deux sont capables de marquer des buts, de faire des triplés, de gagner des titres… Il ne s’agit pas de dire lequel est le meilleur car tous deux ont fait et gagné beaucoup de choses. Il s’agit de profiter de demain avec eux.