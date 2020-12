Ronald Koeman Il a comparu devant les médias lors de l’avant-première du match de Barcelone contre Eibar ce mardi à 19h15 au Camp Nou. L’entraîneur néerlandais a évoqué l’interview de Leo Messi avec Jordi Évole: «J’ai toujours été calme et je ne le serai plus car j’ai dit que je déciderais à la fin de la saison», A-t-il assuré de la décision de l’Argentin de rester ou de quitter Barcelone.

Le rival

«Eibar est une équipe très compétitive qui essaie de faire pression sur le contraire. Nous devons être meilleurs au niveau du football que lors du dernier match. Nous devons être bien car c’est un match très difficile.

Les vacances de Messi

“Leo souffrait d’une gêne à la cheville, il n’a donc pas pu s’entraîner et n’est pas en mesure de jouer le match de demain. Et c’est pourquoi nous lui avons donné plus de jours de vacances. En principe, il revient après le match d’Eibar, notre médecin nous a dit qu’une semaine sans entraînement suffirait pour qu’il se porte bien.

Entretien de Messi avec Évole

«Je ne l’ai pas vu en direct, mais aujourd’hui il est apparu dans la presse et je l’ai vu. Je pense que c’est parfait qu’il fasse une interview pour connaître ses opinions, comme n’importe quel autre joueur. Dans son cas, j’ai toujours été calme et je ne le serai plus car il a dit qu’il déciderait à la fin de la saison. Je ne peux pas influencer, ce que nous pouvons faire, c’est obtenir leur meilleure performance et nous verrons ce qui va se passer.

Pochettino et l’arrivée de Messi à Paris

«Je ne sais pas et je ne peux pas commenter. Son nom sort dans la presse, mais je ne sais pas si c’est vrai. On se fait face dans deux mois, ce n’est pas pour être calme ou inquiet maintenant. Messi Je ne pense pas qu’il décide de son avenir en fonction d’un entraîneur ou d’un pays. Ce sont des décisions à prendre en famille et je ne pense pas qu’un entraîneur puisse influencer leur destin.

Pause d’équipe

«Il y a trois sessions de formation et nous savions qu’en raison du problème de COVID, nous devions faire la première session de formation le 27 individuellement. Parfois, une pause est la formation d’un joueur. Dans un calendrier aussi serré, vous devez laisser les joueurs se reposer et être avec leur famille et se déconnecter du football. Physiquement, ils sont à leur apogée et avec deux entraînements après trois ou quatre jours de fête, ce n’est pas un problème ».

Dembélé

«Nous donnerons la liste demain après l’entraînement, mais ça va. Il s’entraîne avec l’équipe depuis des jours, il a également travaillé lorsque nous étions à Valladolid et en principe il sera appelé demain ».

Schéma 3-5-2

«On peut parler beaucoup d’un système, mais le plus important est l’énergie et le travail des joueurs. Tout système peut être attaquant, mais il peut aussi être très défensif. Cela dépend de l’attitude de l’équipe.

L’absence de Messi

«Ne pas avoir Messi est toujours une perte importante en raison de sa qualité et de son efficacité, à cause de notre jeu en attaque nous perdons un grand joueur, mais ce n’est pas un système pour lui. Il fait partie d’un système et nous avons suffisamment de joueurs qui peuvent jouer à sa place et faire de même. Espérons qu’ils obtiennent la même efficacité.

Année 2020

«Ça a été calme au début, je ne sais pas comment comparer la tâche d’entraîneur avec celle d’entraîneur d’un club comme le Barça. Ensuite, j’ai eu des problèmes cardiaques, le COVID est arrivé … À tous égards, ce fut une année très difficile. Dans le sport, je suis dans un endroit où j’aurais aimé être il y a longtemps et j’aime beaucoup ça, mais c’est aussi compliqué par les choses dont on a parlé. Espérons que l’année prochaine, nous serons meilleurs sur la question des coronavirus et sur la question des clubs.

Pedri

«Ce que j’ai vu de lui jusqu’à présent, son caractère et sa personnalité, est un exemple de la façon dont quelqu’un doit évoquer la question d’être si bon à cet âge, de venir dans un club comme le Barça et de jouer. Personne ne pouvait certainement s’y attendre. En tant que coach et mon staff, nous l’aidons et lui donnons des opportunités et des conseils. C’est un garçon d’une famille très humble et sait ce qu’il doit faire pour s’améliorer. Il a un grand avenir, mais un grand avenir existe toujours lorsque vous continuez à travailler comme vous l’avez fait maintenant.