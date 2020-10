Ronald Koeman est apparu lors de la conférence de presse avant la Juventus-Barcelone de la journée 2 de la phase de groupes du Ligue des champions. L’entraîneur néerlandais s’est montré optimiste pour le match contre Vecchia Signora et a assuré qu’il ne regrettait pas sa séparation VAR après le Clásico.

Le match

«Premièrement, ce n’est pas un match décisif. C’est un match entre deux grandes équipes qui veulent aller loin dans le championnat. Pour nous, il est important que nous obtenions un bon résultat et aussi avec un football que nous voulons. Je pense que c’est un match de haut niveau.

Cristiano Ronaldo

«Pour tout le monde, ce sera un match important à regarder. Nous voulons toujours le meilleur sur le terrain et Ronaldo est un excellent joueur. Je ne sais pas si, à cause du coronavirus, il est en mesure de jouer. Ce n’est pas mon problème. J’espère qu’il est là, pour le match, pour sa renommée, pour avoir été un buteur. Je le respecte beaucoup et nous sommes préparés pour s’il l’est.

Critiques du VAR

«Je pense que je l’ai déjà dit après le match, je ne regrette pas mes déclarations. Ce n’est pas entre mes mains. Je ne veux plus parler de ce sujet. La chose la plus importante est le match de la Juventus. Il est important de bien jouer et d’obtenir un bon résultat.

Son arrivée au Barça

«Je pense que quand je parlais au Barça pour être l’entraîneur, je savais que ce n’était pas un défi facile à cause des changements que nous allions faire, la question du coronavirus, le truc économique … mais le défi est tellement grand que je ne demande que la tranquillité et le temps parce que nous sommes changer beaucoup de choses. Contre Madrid pendant 60 minutes, nous avons été bons. Je respecte les opinions de 1-2. J’ai vu l’équipe avec beaucoup d’ambition ».

Baja de Coutinho

«Nous avons des joueurs avec des caractéristiques différentes. Optez pour des personnes très bien préparées. Il y a aussi un problème tactique. Notre approche est de gagner la partie.

Approche tactique

«Je suis toujours un entraîneur qui joue pour gagner le match, une autre chose est de tous jouer à l’attaque et ne pas penser à défendre. Ahead sera une équipe de haute qualité. Nous devons jouer notre jeu, dominer le jeu et avec les gens en profondeur, blesser le contraire. Vous devez trouver un équilibre entre l’attaque et la défense.

Pirlo

«Il est plus facile de penser à Pirlo en tant que joueur. C’était un grand joueur au centre du terrain. Il a donné beaucoup de succès à plusieurs équipes. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire grand-chose car cela ne fait pas longtemps. Si vous avez cette opportunité, c’est pour quelque chose. Nous sommes de nouveaux coachs dans nos équipes. Il se peut que le début de la Juve en championnat soit comme le nôtre, mais un nouvel entraîneur, jouant différemment, apportant des changements … il faut demander la tranquillité et le temps même si dans le football il n’y a pas beaucoup de temps, mais c’est notre travail et essayer de faire le maximum. Espérons qu’il réussira en tant qu’entraîneur de la Juventus. ».

Point fort de la Juventus

«C’est un grand en Europe avec des gens avec beaucoup d’expérience. Défensivement, ils forment une équipe solide malgré les pertes en défense. Ils savent dominer un match, garder les résultats… Dybala est un grand joueur. Morata marque des buts et ceux qui sont au centre du terrain sont de bons joueurs. C’est un jeu formidable avec des équipes de grande qualité ».

Résultats

“Je ne sais pas exactement. Je pense qu’il y a plus de grosses équipes qui peuvent rivaliser. Le problème physique, le Covid, influence également cela. Il n’y a pas de public dans les stades, c’est un problème aujourd’hui dans le football car nous voulons tous jouer dans notre stade avec l’aide du public. C’est une influence. Il y a des résultats très rares dus au problème de Covid. ».