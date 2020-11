Ronald Koeman s’est exprimé après la défaite 1-0 de Barcelone contre l’Atlético de Madrid dans le Metropolitano dans le match correspondant à la journée 10 de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais a montré son malaise d’avoir concédé un but dans le temps additionnel en première mi-temps.

Défaite

“La façon dont nous avons concédé le but était dans le temps additionnel en première mi-temps et c’est inquiétant. Concéder ce but ne peut pas être parce que c’est la remise, nous avons le ballon et ils nous marquent. Je ne veux pas blâmer les joueurs individuellement. C’est un moment où vous ne pouvez jamais concéder de but.

Objectif psychologique

«Bien sûr, le but est un coup très fort dans la première mi-temps où nous avons été bons. Il est difficile contre eux de créer des opportunités. Avec 0-0, c’est un jeu totalement différent.

Le match

“J’ai vu une équipe qui s’est battue jusqu’à la dernière seconde pour égaliser le match et en ce sens je ne suis pas inquiète.”

Blessure au piqué

Nous ne savons pas ce qu’il a pour le moment. Il faut attendre”.

Distance en ligue

«C’est une grosse différence, mais il y a beaucoup de championnat. Il y a de nombreuses fêtes. Nous savons que chaque match est compliqué, mais après cette défaite, nous devons avoir une série importante de grands matchs ».

Ce qui manque à l’équipe

“Cela m’inquiète qu’il y ait peu de personnes à certains postes.”

Renforts possibles

«Prenant la parole comme central, il y a peu de monde. Il faut travailler et améliorer les choses, comme être plus efficace et travailler davantage sur la défense.