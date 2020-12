Ronald Koeman apparu ce vendredi dans la salle de presse en avant-première du pieu avant la Valence, correspondant dans le 14e journée de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais s’est dit satisfait de la tendance récente de l’équipe et insiste pour cela sur plusieurs points tels que la «liberté» que ses joueurs ont acquise ces derniers temps et «l’efficacité».

Le rival: Valence

«Quel que soit le jeu auquel nous jouons, beaucoup dépend de nous-mêmes. Vous devez mettre de l’énergie. Nous savons que Valence est forte. Ils n’ont perdu qu’un de leurs six derniers matchs et ont battu Madrid. C’est un rival compétitif. Nous devons être d’accord. Nous créons toujours des opportunités, même si nous devons être plus efficaces. Nous créons des opportunités et ce que nous devons changer, c’est de condamner ».

La connexion Messi-Pedri

«Pour un technicien, il est important que tout le monde soit disponible. Il y a des joueurs en attaque avec des qualités différentes, toute équipe doit avoir de la profondeur, avec Messi, nous pouvons avoir plus de gens au milieu de terrain. Il est important d’avoir des joueurs polyvalents. Ils parlent du système mais la liberté de chacun est importante. Dernièrement, les joueurs ont plus de liberté et cela complique le rival.

Vous ne voulez pas être obsédé par le système

«On analyse toujours les rivaux: il y en a beaucoup qui jouent en 4-4-2. Je suis en faveur de remplir le centre du terrain avec des joueurs qui ont la liberté. Nous pouvons jouer de différentes manières au sein de nos systèmes. Pas besoin d’être obsédé par le système. Ils peuvent être modifiés pendant le jeu. Nous nous améliorons dans tout cela. “

Le vestiaire plus uni?

«J’ai toujours vu une bonne ambiance dans le vestiaire malgré les matchs perdus. Il est plus facile d’avoir une atmosphère de joie lorsque les matchs sont gagnés.

Résultat trompeur contre le réel

«Avec le jeu sans ballon, nous étions bons. Parfois, cela dépend de l’adversaire, mais s’il vous joue beaucoup de balle longue, vous ne pouvez pas appuyer. Le jeu était bon pour mettre la pression sur le rival. Nous l’avons bien fait. Nous aimions avoir cette énergie et cette pression. Cela dépend de l’adversaire, mais nous voulons toujours dominer et jouer dans le champ de l’adversaire, parfois cela fonctionne et parfois non. Espérons que nous continuons dans cette dynamique. Il est important d’avoir un match à domicile et de les gagner.

Passé à oublier à Valence

«Je sais qu’Angulo, Cañizares et Albelda sont des commentateurs. Chacun cherche la vie. Ce n’est pas le meilleur souvenir de ma carrière d’entraîneur. Les décisions que vous prenez, peut-être que j’avais tort, comme n’importe qui d’autre. C’était un court séjour mais au moins nous avons gagné la Copa del Rey. C’est un endroit compliqué, au cours des 15 dernières années, ils ont eu de nombreux changements d’entraîneurs. C’est un site compliqué. Parfois, vous manquez de tranquillité d’esprit pour pouvoir travailler ».

La faim du dernier match

“Le problème existe davantage dans le score de seulement 2-1 à la mi-temps: c’était un match que nous aurions pu gagner par deux buts d’écart, faute d’occasions manquées. La deuxième partie aurait été différente. Maintenant, j’ai besoin de m’entraîner ce vendredi pour mettre une équipe affamée pour le dernier match.

Mingueza ou Lenglet? Eleven n’a pas encore été décidé

“Je ne peux pas répondre. Je dois d’abord parler aux joueurs et leur communiquer.

Araujo et son évolution

«C’est un joueur qui malgré sa jeunesse est physiquement très fort. Il est grand et rapide, ce sont des qualités importantes pour un défenseur. Il a un caractère fort, commande et s’entraîne dur chaque jour. Certaines choses avec le ballon qu’il doit améliorer, comme son premier contrôle et sa circulation du ballon ou la recherche de passes verticales. Mais il joue et a un bel avenir. Il veut s’améliorer, il veut écouter et il est ouvert à tous les conseils que nous lui donnons.

Janvier, surchargé de matchs

Je pense toujours la même chose. Le calendrier est fou. Si nous gagnons la demi-finale de la Super Coupe, il y a encore un match, de nombreuses heures tardives, du moins à Grenade nous jouons l’après-midi… mais nous tuons les joueurs. J’aime jouer jeu par match. En voyage, nous sommes rentrés très tard, et deux jours plus tard, un autre voyage et un autre match. Ce problème doit être résolu dans une saison très serrée.

Dest se reposera-t-il?

«Minimum, j’aime en avoir deux par poste. Ici, nous sommes plus limités car Sergi Roberto est blessé. Mingueza pourrait occuper ce poste. Cela dépend de chaque joueur, comment il est physiquement. Nous avons les rapports de condition physique. Nous n’allons pas risquer beaucoup avec un joueur qui pourrait être sur le point de se blesser.

Messi et Pedri sont compris

«Je pense que les bons joueurs savent bien jouer, cela ne dépend pas de qui est à côté d’eux. Ils savent comment gérer ce sujet. Il y a plus de liens entre les autres joueurs qui sont importants pour cette équipe.

Frenkie de Jong

«Vous avez plus de liberté pour faire les choses plus haut. Ayez plus de poids dans la dernière partie du champ. Nous avons parlé de ce sujet. Vous pouvez avoir plus de liberté. Il est rapide avec et sans le ballon. Je pense qu’il a pris plus de responsabilités sur le terrain. C’est un bon joueur. J’aime ça, c’est un grand joueur et il doit prendre plus de commandement pour l’avenir de ce club ».

Est-ce que Riqui veut «apprendre» comme Araujo?

«Ce sont des acteurs différents. Riqui Puig a besoin de plus de physique. J’aime les gens qui travaillent pour s’améliorer chaque jour. Et ils prennent les options à deux mains pour améliorer les choses. De nos jours, tout n’est pas de qualité technique, d’autres choses sont également nécessaires. S’il y a quelqu’un dans l’équipe qui a trop de compétition, mais peut-être à l’entraînement, il ne fait pas assez pour que l’entraîneur change de façon de penser.

Coutinho et son intermittence

«J’aime ce joueur. Il a de bonnes choses avec le ballon. Il sait mettre de l’énergie dans sa carrière en Angleterre et en Allemagne. N’a pas performé au niveau en raison d’un certain inconfort ces derniers temps. Il doit travailler et quand il peut jouer, montrer qu’il est un joueur du Barça ».

Pjanic et Aleñá

«Nous avons de la concurrence au centre du terrain. Aleñá est entré avant lui car il avait besoin d’un milieu de terrain gaucher. Cela dépend de l’équipe et du moment. Comme les autres, attendez une opportunité et surtout montrez que le coach fait une erreur en ne la mettant pas. Ils ne peuvent jouer que onze ans. Il y a de la concurrence. Il y a des joueurs qui jouent peu ces derniers temps, quand c’est à leur tour de jouer, ils doivent montrer qu’ils sont utiles pour l’équipe.

Équipe unie

«Parfois c’est plus facile, si vous jouez bien et que vous gagnez, l’ambiance est différente. C’est normal, cela arrive sur tous les ordinateurs. Je vois un groupe uni, mais il est toujours plus facile pour la presse d’obtenir des commentaires, car elle ne voit pas ce qui se passe dans le vestiaire avant et après les matchs.