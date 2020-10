Souriant Ronald Koeman après la victoire de son équipe à Turin. Il Barcelone a donné l’une de ses meilleures images puisque l’entraîneur néerlandais est sur le banc contre un rival important tel que le Juventus. Les culés étaient supérieurs, ce qui a laissé l’entraîneur satisfait malgré le fait qu’il regrettait le manque de visée de ses joueurs dans un tel rendez-vous.

Un manque de succès

«Quand on joue bien, il est toujours important de créer des opportunités. Je pense que nous avons été supérieurs, surtout avec notre jeu. Nous avons toujours pu atteindre l’homme libre, nous avons eu de la profondeur. Je pense que c’est un bon résultat avec ce que nous avons vu dans le match. C’est la seule chose qui nous manquait aujourd’hui, pour condamner le jeu avant. Nous avons eu beaucoup de tirs, nous avions de très bonnes chances de marquer plus de buts ».

Griezmann

«Je dois reconnaître aussi dans le sens d’Antoine [Griemzann] ce qui est aussi de la malchance. On ne peut pas faire mieux en tirant sur le bâton, le second aussi. Vous devez continuer à travailler. Une chose bien faite est qu’elle continue de créer des opportunités. Mais bien sûr, on peut se plaindre un peu de la performance ».

Aucune individualité

«Ce n’est pas bon d’avoir un membre de cette équipe. Toute l’équipe a fait preuve de foi et de confiance, ainsi que de personnalité face à une équipe forte en Europe. Ce jeu appartient à toute l’équipe ».

Limitations derrière

«Nous savons depuis le début de la saison que nous sommes limités avec les centrales. S’il nous en manque deux, nous avons des ennuis. De Jong a déjà joué comme défenseur central avec son équipe, je pense qu’il a très bien fait.

Démission de Bartomeu

«Il faut penser à la partie sportive. Je pense qu’avec la décision du conseil d’administration et du président, l’équipe était très bonne. Espérons que cela ne nous affecte pas pour les prochains matchs. Je pense que nous devons mettre notre énergie dans le football, ne pas penser à des choses qui ne sont pas entre nos mains, ne pas penser à des choses extra-sportives.

Meilleure correspondance

«C’était le jeu le plus complet à ce jour. Sachant le contraire qu’on avait devant nous, un match loin de chez soi … L’équipe a fait preuve de beaucoup de personnalité. C’est vrai que c’était notre meilleur match.

Heureux

«Nous avons eu un excellent match contre une solide équipe européenne. Nous avons fait notre football. Nous avons essayé de jouer par derrière à trois pour avoir des joueurs au milieu. Je pense que nous avons créé de nombreuses opportunités, nous aurions dû condamner le match beaucoup plus tôt. En général très content, pour le jeu, du caractère de l’équipe. C’est une grande victoire.

Pedri

«Pedri, connaissant son âge, est quelque chose d’impressionnant. Ce qu’il a montré aujourd’hui, sa personnalité sur le terrain, beaucoup de calme malgré son âge. C’est quelque chose qui, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, va être un grand joueur pour Barcelone ».

«Il peut jouer dans différentes positions. Vous pouvez jouer à droite et à gauche. Je pense qu’il a fait un excellent travail avec Alba pour arrêter les ascensions de Cuadrado. Tu as fais un bon travail. À cet âge, montrer ce niveau et ce caractère, c’est être heureux.

Le départ de Bartomeu vous affecte-t-il?

Je ne pense pas que cela m’affecte. Si cela m’affecte, ils devront me parler. Je travaille pour Barcelone et je veux obtenir les meilleurs résultats. Je n’ai pas entre les mains les affaires extra-sportives ».

Comment avez-vous reçu votre départ?

«Je ne me sens pas libéré, loin de là. Chacun a ses pensées sur les choses qui se sont produites. L’équipe a montré que cela ne l’avait pas affecté. Si cela nous avait touchés, nous n’aurions pas pu jouer à un jeu comme celui d’aujourd’hui.

Avez-vous été surpris par la démission de Bartomeu?

Je ne peux pas dire que j’ai été surpris. Il y a eu beaucoup de mouvement sur cette question et le président aura pris cette décision pour le bien du club et en raison de circonstances sur lesquelles je ne peux pas commenter.

En savoir plus sur Griezmann

«Pour tout joueur, lorsque la chance n’est pas de son côté, la solution est de continuer à travailler. Le but viendra, je n’ai aucun doute dans ce sens.

Ils voulaient signer une centrale …

«Depuis le début, nous avons essayé de recruter un défenseur central, mais nous n’avons pas pu. Nous voulions en avoir quatre au lieu de trois. Si Araujo est blessé, nous devons chercher des possibilités. Nous savons que De Jong a parfois joué au centre de l’Ajax. Je pense que c’était très bien. Si nous manquons de monde, il peut y jouer.

Son étreinte avec Messi

«Ma relation avec Leo n’a jamais été compliquée. Je lui ai parlé à l’époque. La seule chose que je lui ai dit à la fin du match, c’est qu’il aurait dû être condamné avant. “