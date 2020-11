Ronald Koeman Il a parlé lors d’une conférence de presse à l’approche du match de championnat contre le Real Betis. L’entraîneur néerlandais a répondu à Joaquín Sánchez et a évoqué les images virales de Messi marchant sur le terrain contre le Dynamo Kiev: «Son attitude est très bonne, si tu veux monter une polémique c’est ton problème, je ne vais pas entrer».

L’attitude de Messi

«Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le répéter, j’ai déjà répondu à plusieurs reprises à ce sujet. Vous pouvez prendre une photo de n’importe quel joueur en marchant. Je ne l’ai ni vu ni intéressé, j’ai mes pensées. Son attitude est très bonne. Si vous voulez créer une polémique, c’est votre problème, je ne vais pas entrer ».

Real Betis

«Tout jeu est important. Nous jouons à domicile contre une équipe qui joue bien. C’est compliqué, il faut être bien et ne pas faire les mêmes erreurs défensives que contre le Dynamo Kiev. Nous devons être plus impliqués, nous y avons travaillé et nous sommes prêts »

Leo Messi

«C’est un grand joueur et nous voulons le mettre sur le terrain où nous pouvons blesser l’adversaire. C’est important, surtout en attaque. Il a joué dans différentes positions: faux 9 et ailier à l’intérieur. Nous sommes habitués à ce qu’il fasse toujours la différence et il reste un joueur très décisif.

Retrouvailles avec Joaquín

«C’est un sujet très intéressant pour toi, mais je ne me mouille pas. Si vous voulez parler davantage, c’est votre problème, je pense au jeu et non à des choses individuelles ou au passé. Nous savons que vous parlez très bien.

Crise dans la Ligue

Nous devons être à l’étage. Si vous ne l’êtes pas, il y a des critiques et je les suppose, mais vous n’avez pas à être obsédé. La saison est très longue et il faut travailler match par match. Il faut gagner, mais cela ne garantit pas la tranquillité. Beaucoup de choses se passent dans ce club, il faut être prêt à tout.

Le retour de Ter Stegen

«Il a été blessé et nous pouvons être très heureux avec Neto, en emportant le but contre Alavés. Il s’est avéré être un excellent gardien et nous n’étions pas pressés de faire entrer Marc, nous avons attendu qu’il aille bien. Il a eu beaucoup de travail lors de son premier match, il a sauvé de nombreuses actions en un contre un et c’était fantastique.

Umtiti

Si le joueur est ici, il est sous mes ordres. Il fait des parties de la formation, mais dans des choses tactiques. J’espère qu’il pourra s’entraîner sans problème. S’il va bien physiquement et mentalement, je compterai sur lui, il peut avoir des problèmes.

Petit protagonisme d’Aleñá et Riqui Puig

«Avec Aleñá, j’ai parlé de son avenir ici, comme avec Riqui. J’ai vu Aleñá très désireux de s’entraîner et de vouloir s’améliorer en tant que pivot. Si quelqu’un mérite des minutes d’entraînement que je lui donne, c’est toujours entre les mains des joueurs.