Ronald Koeman Il n’a pas fini de frapper la clé lors de sa première année à Barcelone et, après la chute contre Eibar, l’entraîneur néerlandais a comparu devant les médias lors de la conférence de presse avant le choc contre Huesca. Le manager de l’équipe culé a évoqué la situation difficile que traverse le club, Leo Messi ou Coutinho, qui sera absent pendant trois mois.

Et c’est qu’après avoir trébuché devant lui Eibar au Camp Nou, le Barcelone Il est obligé d’obtenir les trois points pour ne pas perdre définitivement le train de la Ligue de Santander et ne pas s’éloigner des positions qui donnent accès à la Ligue des champions. Face à l’affrontement qui se jouera ce dimanche (21h00 / Movistar LaLiga), le sélectionneur néerlandais récupère un Leo Messi qu’il a raté le dernier match du championnat après avoir prolongé ses vacances en Argentine.

Huesca

«Nous savons que tout match est compliqué, malgré ce que dit le tableau. Ils ont perdu des matches injustement et ont encaissé peu de buts à domicile. Nous devons être préparés pour un match difficile. Nous devons améliorer plusieurs aspects en équipe.

Messi

“C’est bien. Il s’entraînait les 30 et 31, tandis que les autres faisaient une fête. Cela n’a aucun inconfort. Il est prêt, joyeux et impatient. C’est important pour nous “

L’avenir de Messi

«Je pense qu’il faut voir sa situation, où il a fait l’interview et qu’il a dit qu’il ne voulait pas prendre la décision maintenant. Comme tout joueur qui termine un contrat, il est libre de décider ce qu’il veut et comment il veut. Il a montré qu’il voulait le meilleur pour cette équipe. Je ne vois aucun problème si vous ne décidez pas maintenant. Nous n’avons pas à être nerveux ou inquiets.

Humeur du costume

«Il est normal que l’équipe ait ses doutes. Encore une fois, c’est un jeu, Eibar, que vous vous demandez, comment ce jeu n’a-t-il pas été gagné? Parfois, nous manquons d’efficacité et faisons moins d’erreurs individuelles. Il faut continuer. L’équipe veut changer la puce. Nous devons améliorer l’efficacité. En fin de compte, ce qui compte, ce sont les objectifs et nous devons nous améliorer. Si nous allons de l’avant, nous nous faisons plus confiance. Ayez aussi un peu plus de chance, qui je pense existe aussi ».

2021

«J’attends beaucoup de choses comme des matchs de football avec le public. Je pense que c’est quelque chose qui nous manque tous. Environnement, ayez un monde normal dans tous les sens. Nous savons que c’est le mois des élections. Attendons qu’un président vienne parler de l’avenir. Mais avec autant de jeux, il n’y a pas de temps pour autre chose.

Transferts

«En principe, ce ne serait pas décevant si quelqu’un ne venait pas. S’il ne vient pas, c’est pour un problème de club, pour de l’argent. La seule chose que j’ai faite, avec Ramón Planes, c’est de préparer comment nous pensons que l’avenir de ce club devrait être. Nous parlons de jeunes, de domaines du domaine dans lesquels nous devons améliorer la qualité. Nous avons le projet. Le nouveau président devra décider »

Calendrier en janvier

«Il y a beaucoup de fêtes et beaucoup loin de chez eux. Je suis réaliste quant aux options de la ligue. Si nous avons 12 points de distance avec le premier, il faut attendre. Vous ne pouvez pas perdre beaucoup plus de points. S’ils sont si réguliers, c’est très compliqué. Il y a déjà assez de menteurs, qui disent ce qu’ils ne pensent pas. Je ne vais pas dire que nous avons de nombreuses possibilités. Nous ne pouvons pas perdre un autre match si nous voulons nous battre pour le championnat. Chaque point perdu est une possibilité perdue »

Voulez-vous que quelqu’un sorte en hiver?

«Sans dire de noms, je pense que pour certains ce serait bien de sortir jouer à des jeux. Ils ont une situation difficile dans ce club et nous voulons renforcer l’équipe. Ce serait bien pour ceux qui n’auront pas beaucoup d’avenir ici de partir.

Les blessures obligent à signer

«Je sais que lorsque le nouveau président arrivera, il n’aura pas beaucoup de temps pour signer. Il faut être prêt à en parler dès son arrivée. Je ne peux pas changer la date des élections. Vous devez l’accepter.

La perte de Coutinho change-t-elle quelque chose?

“C’est de la malchance. Nous avons déjà plusieurs blessures à long terme. Cela a toujours été important pour moi. Vous devez récupérer. Nous devons voir comment résoudre le licenciement de Coutinho ».

Froid à Huesca

“Ça ne me préoccupe pas. Vous devez accepter les dates et heures des matchs. Nous devons essayer de jouer notre jeu et gagner chaud ou froid. Vous devez l’accepter »

Regrettez-vous d’avoir laissé partir Suárez?

“Non. J’ai toujours souligné ses qualités. La décision a été prise par lui et par le club. J’espère toujours le meilleur pour tout le monde. Avec moi, il a travaillé pour avoir des minutes, mais son destin était différent. Je ne pense pas que notre équipe puisse être comparée à l’Atlético. Je pense qu’il y a d’autres façons de gagner des matchs. Parfois, en raison de sa façon de jouer, il suffit de marquer un but pour gagner des matchs. Pour nous, c’est différent.

Griezmann

La question de l’efficacité ne concerne pas seulement Antoine. Il y a de nombreux acteurs de notre front qui doivent être plus efficaces. Nous avons besoin de plus d’objectifs de la part des milieux de terrain et d’être plus efficaces dès les coups arrêtés. Nous devons nous améliorer de toutes les manières. Nous sommes la première équipe sur la table à créer des occasions. Minimum six par match. Nous devons croire.

Coutinho

«C’est une perte importante. Si on parle d’Ansu, Piqué, Sergi Roberto… presque tous ont été partants dans cette équipe. Nous manquons de monde. C’est un problème. Nous travaillons avec ceux qui sont disponibles, qui essaient de faire de leur mieux, mais nous manquons de personnes de qualité ».

Y a-t-il une Messidependance?

«Un peu oui, mais comme il y a de nombreuses années. Son efficacité, son jeu et son importance ont été très grands dans ce club. J’ai vu des jeux pendant des années dans lesquels l’équipe n’allait pas bien et Leo résolu. C’est pourquoi il est le meilleur au monde.

Combattez pour la ligue

«Si la situation en championnat est que nous sommes à 11 ou 12 points, le plus réaliste est de dire que vous ne pouvez pas remporter le titre. Je ne vais pas dire que nous allons arrêter de nous battre. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un gagnant et que je n’arrêterai pas de me battre pour ce titre malgré la situation. Je ne suis pas la personne qui va partir que nous allons remporter le titre à 12 points du leader. Je ne suis pas comme ça”.