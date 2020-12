Ronald Koeman vit son premier Noël en tant que coach de Club de football de Barcelone. Il ne le fait pas de la meilleure des manières car le club est confronté à une mauvaise situation tant au niveau institutionnel que sportif. «C’est très compliqué car tu n’as rien entre les mains, mais je dis toujours que si on est calme en haut, en bas c’est mieux. Toute équipe a besoin d’une certaine tranquillité pour réussir », reconnaît-il dans une interview au Barça Magazine.

De plus, le barcelonisme est en haleine par la continuité d’un Leo Messi que le 1er janvier, il peut librement négocier son départ du club. Koeman assure que l’Argentin “apprécie chaque jour avec la formation et est très impliqué.” «En tant qu’entraîneur, je parle à mes joueurs et je parle aussi à Leo de cela et d’autres choses parce qu’il est aussi capitaine de l’équipe, et il y a des choses dans le vestiaire, il y a des règles et nous parlons de beaucoup de choses, pas seulement du jeu. En d’autres termes, c’est le travail quotidien d’un entraîneur qui communique avec ses joueurs », explique-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé comment il gère les rotations de Messi, Koeman Il raconte que «s’il est apte à jouer et qu’il est si bon, il joue». “Et bien sûr, Leo est plus âgé qu’avant, mais c’est toujours un joueur qui aime beaucoup être là et surtout gagner des matchs, il l’est”, ajoute-t-il.

Koeman il avait aussi des mots pour Ansu et Pedri, deux jeunes appelés pour apporter de la joie aux supporters barcelonais. «Parler des jeunes, c’est aussi bien, ils le méritent, mais ce sont aussi des gens qui ont encore beaucoup à apprendre, mais ce qu’ils ont fait, pour être au plus haut niveau dans la première équipe de Barça, c’est quelque chose de très gros. Dans le cas de PedriÀ son âge, venant de Las Palmas et jouant déjà dans des matchs contre Madrid ou la Juventus et avec le niveau qu’il a montré, c’est fantastique », a-t-il déclaré.

Le Camp Nou vide

“Dans le Camp Nou J’ai joué à de nombreux matchs, à de nombreux matchs importants où vous avez toujours eu l’aide du public et maintenant vous ne l’avez pas, non seulement nous, mais aussi le reste des équipes, car nous avons tous ces difficultés avec le Covid. La question de Covid est également nouvelle pour moi, et cela me coûte. Oui, ça se voit. C’est particulièrement difficile dans les matchs à domicile, car sur un si grand terrain, qu’il n’y a pas de monde, cela rend la tâche plus difficile pour le joueur. Au bout d’un moment, peut-être que vous êtes plus habitué à jouer sans public, mais je pense qu’à chaque fois qu’un joueur saute sur le terrain où il n’y a pas d’ambiance, où tout se fait entendre, c’est quelque chose d’étrange …, vous manquez beaucoup d’ambiance », répond-il Koeman lorsqu’on lui a demandé le sentiment d’avoir à jouer à huis clos dans un stade aussi grand que le Camp Nou.

Koeman On lui a également demandé comment la pandémie avait changé son destin, car sans coronavirus, cela aurait conduit à Hollande dans la Eurocup et peut-être que maintenant je ne m’entraînerais pas Barcelone. «Quand ils m’ont appelé en janvier pour me demander si j’étais intéressé à venir, j’ai dit qu’avec quatre ou cinq mois avant le championnat d’Europe, je ne pouvais pas quitter l’équipe nationale. En mars, quand nous avons appris que nous n’allions pas jouer l’Eurocup, ma situation personnelle avec les Pays-Bas a changé, car qui m’aurait dit qu’en été il y aurait une Eurocup normale, avec un public, dans différents pays …, la situation a changé, et tel Une fois, si nous n’avions pas eu Covid-19, j’aurais dû attendre encore quelques années », admet-il.

“Je n’y ai pas pensé”

«Avec la petite crise cardiaque que j’ai eue, il y a des choses que tu penses sûrement un peu différemment. Peut-être que l’opportunité d’entraîner le Barça était maintenant ou jamais. J’ai 57 ans, je suis coach depuis de nombreuses années, je ne veux pas non plus finir à m’entraîner à 70 ans. Le moment était venu », reconnaît-il Koeman.

Et il continue: «Je n’y ai pas beaucoup réfléchi car j’avais le rêve de m’entraîner Barcelone. Je ne pense pas que vous puissiez attendre le moment que tout fonctionne bien. Si une équipe a de très bons résultats, une équipe ne change pas d’entraîneur. Chaque fois qu’il y a un changement, c’est parce que les gens ne sont pas contents, parce que l’équipe ne gagne pas … Je ne sais pas si j’ai été courageux, je pense que tout entraîneur qui a l’opportunité de venir dit “je pars!”