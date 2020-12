Ronald Koeman est apparu devant les médias dans l’aperçu du match ce samedi contre le Cadix, dans le Ramón de Carranza. L’entraîneur a analysé la situation actuelle de l’équipe du Barça, qui veut continuer à en ajouter trois à la fois dans la Ligue de Santander afin de ne pas s’éloigner des premières positions. Il est neuf derrière l’Atlético, deuxième du tableau, et dix derrière la Real Sociedad, leader de la Ligue.

Le coach a également évoqué les déclarations du président de la commission de gestion, Carles Tusquets, dans lesquelles il a assuré qu’économiquement il aurait été bon de vendre Leo Messi en été. Koeman estime que ces mots n’aident pas “à avoir la tranquillité d’esprit dont nous avons besoin”. Un autre des noms propres de la conférence de presse était Neymar, sur lequel l’entraîneur néerlandais n’a pas été trop mouillé: “En tant que club, nous devons toujours essayer d’avoir le meilleur ici.”

En plus de traiter de la question de l’avenir de Leo Messi et de la possibilité de signer Neymar, Koeman a également parlé au sujet des salaires avant les problèmes économiques que traverse le Barça. “Nous sommes parvenus à un accord avec le club à cet égard”il a commenté.

Cadix

«La chose normale est que nous avons beaucoup de balle. Il semble qu’ils ont du mal à gagner à domicile. Ils obtiennent beaucoup de points. C’est un domaine compliqué dans lequel nous devrons être très concentrés pour jouer à notre niveau et générer des opportunités de marquer ».

L’avenir de Messi

Nous connaissons la situation de Leo. S’il y a quelqu’un qui doit décider de son avenir, c’est bien lui. Les commentaires de l’extérieur ne m’intéressent pas. Mais si nous faisons des commentaires au sein du club, cela ne nous aide pas. Nous ne pouvons pas contrôler les commentaires de l’extérieur. Mais de l’intérieur, c’est différent. Le truc de Tusquets est peut-être une opinion sur lui, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Leo a cette saison avec le Barça et qu’il décide de son avenir; J’espère que c’est ici. Je n’aime pas commenter tous les commentaires qu’il y a.

Neymar

“En tant que club, nous devons toujours essayer d’avoir le meilleur ici.”

Atlético, favori dans la lutte pour la Ligue

«Pour le moment, je pense que l’Atlético de Madrid est avant tout une équipe solide. Il concède peu de buts et fait avancer ses matchs. Mais bon, c’est une longue saison, dans laquelle beaucoup de choses peuvent arriver. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de points. Je l’ai dit avant le match contre Osasuna. Jusqu’à la fin de l’année, nous devons gagner tous les matchs ».

Et s’ils perdent des points d’ici la fin de l’année?

“Ça n’existe pas. En ce moment, nous pensons au positif, pas à la perte de points ».

Araujo

«Il est absent depuis un moment, mais tout le monde sur la liste a des options pour jouer. Mais bon, il lui reste plusieurs matchs à jouer. Je dois choisir quand.

Voulez-vous demander à Eric Garcia?

«Il est encore tôt pour parler de signatures. Nous allons récupérer Araujo et Umtiti est déjà très proche. Nous allons attendre janvier pour analyser l’équipe, comment elle est. De plus, un nouveau président arrive avec qui il faut parler de signatures et il faut voir s’il y a de l’argent à signer ».

Braithwaite

«Cela nous va très bien. Grâce à son travail, ceux qui viennent de l’arrière peuvent profiter des espaces qu’il génère.

Umtiti

Il est sur le point de rentrer. Il a joué 60 minutes avec B. Il était bon et n’a eu aucun problème. Cela signifie qu’il est prêt. Vous devez regarder les autres et prendre des décisions. Nous n’allons pas toujours convoquer deux centrales pour un match. Nous devons envisager d’autres postes pour avoir suffisamment de personnes sur le banc. Ce sera sur la liste sous peu.

Problèmes de salaire

«Nous sommes parvenus à un accord avec le club à cet égard. Je ne sais pas plus sur les chiffres ou quoi que ce soit. Ce n’est pas mon travail. On sait que c’est une situation compliquée, mais pour tous les clubs. Oui, je suis préoccupé par la question d’avoir des gens dans les stades. Le football doit être avec le public ».

Dembélé

«Il s’est amélioré physiquement. Tout joueur doit être en bonne forme physique pour performer. Je pense qu’il gagnera en confiance. Il a été heureux ces derniers temps. Vous pouvez dire qu’il est heureux et nous continuons à travailler avec lui. Je suis très content de sa performance ces derniers temps.

Élections

«Je ne suis pas inquiet car je ne sais pas ce qui pourrait arriver ni quel candidat gagnera. Quand nous saurons, nous verrons. Je me concentre sur les jeux, ce que je pense est le mieux que je puisse faire.

Retour du public

«Il est observé dans tous les pays. Cela dépend du problème de santé. Nous ne pouvons pas changer cela parce que nous ne sommes pas des médecins qui connaissent cette pandémie. J’espère que nous avons des gens sur le terrain. Nous savons que ce ne sera peut-être pas bientôt. Nous n’allons pas forcer parce que la santé est la chose la plus importante.

Griezmann

«Cela dépend des joueurs eux-mêmes. Il est un grand joueur et peut jouer aux côtés de différents attaquants et dans différentes positions. Je pense que le changement n’est pas parce que nous avons maintenant un «9», mais maintenant c’est avec plus de confiance. Cela commence toujours par un problème de mentalité.