Ronald Koeman a analysé la victoire 2-1 de Barcelone contre le Dinamo Kiev lors du match correspondant à la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. L’entraîneur néerlandais Il était de nouveau préoccupé par l’absence de but, estime que l’équipe doit s’améliorer “sans le ballon” et a salué Ter Stegen, qui a signé cinq arrêts miraculeux.

Image d’équipe

«Je pense que nous avons bien commencé le match. Nous avons rapidement marqué un penalty 1-0 et avons ensuite eu l’occasion de marquer le deuxième. Petit à petit, nous avons perdu le contrôle du jeu. Ils ont créé beaucoup de danger et grâce à Ter Stegen, qui a été phénoménal. Au final, avec 2-1 c’était compliqué, surtout le match sans ballon car on n’était pas bons là-bas.

Les défauts

«Pour moi, le problème est que vous ne pouvez pas appuyer sans l’équipe entière, et si vous le faites, vous laissez suffisamment d’espace pour jouer. Si nous pressons, ils doivent tous le faire avec la défense en place. Ils ont bien joué et créé beaucoup de danger.

La défense

«En général, nous avons toujours été bons défensivement. En aucun jeu, ils n’ont créé autant de danger pour nous que le Dinamo. Il faut s’améliorer ».

Ter Stegen

«Une fois de plus, il s’est avéré être un excellent gardien. Il s’entraîne bien depuis une semaine et nous avons vu qu’il est en forme et important pour l’équipe.

De Jong comme central

“Lenglet a participé à de nombreux matchs et ces derniers temps, il a eu des difficultés physiques et nous avons placé De Jong comme défenseur central. C’est une option que nous pouvons avoir pour avoir un joueur qui aime commencer par derrière. Nous en avons profité.

Des champions

Bien parce que nous avons gagné. Trois matchs de Ligue des champions gagnés sont positifs. Nous devons jouer mieux qu’aujourd’hui. Nous devons nous améliorer dans le jeu sans le ballon.