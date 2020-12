Ronald Koeman, L’entraîneur de Barcelone, a comparu devant les médias à l’approche du match de son équipe contre la Real Sociedad. Le coach néerlandais a évoqué, entre autres sujets, Riqui Puig: «Il y a plus de joueurs qui ne jouent pas et cherchent le soutien du coach et de la presse», A-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le rival

«J’aime le jeu de la Real Sociedad. Il faut être très bien, très confiant en soi, avoir le ballon et essayer de marquer des occasions ».

Match précédent contre Levante

«En général, nous ne pouvons pas être satisfaits de ce que nous faisons au championnat. Nous avons perdu des matchs que nous n’avons pas eu à perdre, mais le travail et l’attitude contre Levante ont été très bons et nous espérons que ces trois points nous donneront la tranquillité d’esprit pour affronter le match de demain ».

La situation de Pjanic

«La semaine dernière, j’ai dit que nous avions parlé de sa situation et des choses qu’il devait améliorer. J’aime cette attitude, avoir quelqu’un qui ne joue pas sur la banque c’est bien. Ils doivent être malheureux et travailler pour avoir des occasions de jouer.

Le rival des Champions: le PSG

«En principe c’est toujours compliqué car les matchs se jouent en février et mars et on ne sait pas comment on va être. J’espère que nous avons tous les joueurs disponibles, car nous serons plus forts que maintenant et le rival a ses hauts et ses bas. Nous allons être meilleurs que maintenant ».

Riqui Puig

«Je ne sais pas, il y a un certain intérêt de la presse parce que c’est un joueur à domicile, mais il y a aussi d’autres joueurs qui ne jouent pas et cherchent le soutien du coach et de la presse. Nous sommes une équipe solide où seuls onze peuvent jouer et l’entraîneur décide de l’attitude d’un joueur. Il y a plus de joueurs, mais ce n’est pas mon problème car je ne pose pas de questions sur ces choses ».

Le niveau de la Royal Society

«Cela fait partie du mérite de son entraîneur, il a un système de jeu où il met les joueurs en forme. Il a de bons joueurs et beaucoup de choses que j’aime. Sa carrière ne se résume pas à une saison, mais au cours des dernières années. Ils font un excellent travail “.

Dembélé

«Il s’entraîne individuellement, je ne veux pas donner de date. Espérons que ce sera bientôt parce que nous avons besoin de ses qualités.

La Real est-elle candidate au titre?

«Pour le moment, oui, ils sont prêts pour le travail qu’ils ont fait. Ils ont également un calendrier très serré pour la Coupe et la Ligue Europa. Leur destination dépendra de leurs joueurs.

Situation de Mingueza

«Aujourd’hui Óscar est un joueur de l’équipe première, il a eu un peu de malaise il y a une semaine. Il s’agit de donner de la concurrence, je ne pense pas que ce soit un, deux ou trois, avec Umtiti qui est revenu. Il fait partie des quatre centrales, c’est un jeune homme d’avenir ».

De Jong

«Il a toujours été un joueur qui a porté le poids de la construction du jeu par derrière, comme il l’a fait à l’Ajax et en équipe nationale, mais il peut casser les lignes parce qu’il est très rapide. Nous travaillons pour qu’il prenne le poids par derrière, mais surtout pour qu’il soit important de casser les lignes dans la dernière section du terrain ».

Messi, à un but du match Pelé

«Ce sont des chiffres impressionnants. Nous ne trouverons pas un autre joueur qui donne autant à ce club. C’est pourquoi il est numéro un. Une fois c’est incroyable tout ce qu’il a fait pour ce club.