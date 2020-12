Ronald Koeman est apparu lors d’une conférence de presse devant les médias dans l’aperçu du match contre le j’ai soulevé au Camp Nou dans le 13e journée de Ligue de Santander. Il Barcelone Il arrive avec le besoin de gagner et d’ajouter, ce que le Néerlandais a réitéré lors d’une conférence de presse: «C’est une semaine importante avec trois matchs à domicile. Avec notre situation, nous devons gagner les trois.

Le soulèvement

«C’est un match que nous jouons à domicile contre une équipe qui vient sûrement nous presser. Il faut être conscient de la circulation du ballon ».

Erreurs supprimées

«Les deux parties créent des opportunités. Il faut améliorer la défense, mais ce n’est pas quelque chose qui m’obsède. En analysant les 11 buts contre seulement trois ont été joués. À la Juventus, nous sommes entrés mal dans le jeu. Nous nous laissons dominer. De 0 à 2, nous avons joué un bon match. Nous avons obtenu 15 points sur 18. En championnat, c’est autre chose et il faut être plus concentré sur les détails du match.

Riqui Puig

«Il a bien fait lors des derniers matchs. Cela dépend de la performance des joueurs pour trouver les onze meilleurs. Nous verrons ce qui peut arriver demain. Je n’aime pas m’individualiser et parler d’un seul joueur. Un entraîneur analyse son équipe et ce que les joueurs peuvent apporter, et décide finalement quelle équipe commencer. Nous avons 25 joueurs et si on n’a pas de minutes c’est pour quelque chose ».

Real Madrid-Atlético

«Nous pouvons donner notre avis sur d’autres matchs, mais il faut d’abord gagner. Si nous le faisons et voyant le classement, l’Atlético ferait mieux de perdre. Mais vous ne devriez pas être obsédé par les autres parties.

Manque de concentration?

«Nous manquons de choses, car les résultats ne sont pas au niveau que nous devons être. Beaucoup font l’objet de concentration sur coups de pied arrêtés ou servent sur l’aile, comme cela s’est produit l’autre jour contre la Juve. Vous devez être plus agressif à différents moments. Nous sommes l’équipe qui crée le plus de chances, mais nous avons un faible pourcentage de réussite ».

“L’équipe est irrégulière”

«L’équipe est irrégulière. Frapper le fond est pire que nous. Nous devons être réalistes. Nous avons joué un super match à l’extérieur contre la Juve et la même chose nous est arrivée à domicile. Nous devons améliorer les détails et je suis convaincu que si nous le faisons, nous gagnerons les matchs ».

Calendrier favorable

«Je ne pense pas qu’un match soit plus facile qu’un autre, cela dépend de nous. Si nous avons un bon rythme, il y a peu d’équipes qui peuvent nous battre à domicile ».

Deux défaites consécutives

«Je vais bien, parce que je suis à l’aise. Je ne suis pas satisfait de notre trajectoire en Ligue. Jusqu’à l’arrivée du nouveau président, nous essayons de travailler au maximum. Je n’ai pas besoin de soutien, si les résultats n’arrivent pas, le coupable est l’entraîneur et c’est quelque chose que je suppose.

Nie la critique du système

«J’essaie de respecter mes joueurs et de les soutenir, mais nous sommes à un niveau où s’il y a des erreurs, il faut le dire avec respect. Je ne tue aucun joueur. Si je dis quelque chose sur un joueur, j’en ai déjà parlé avec lui. J’essaye de respecter tout le monde. L’autre jour, quelque chose est sorti du système de Barcelone. Ce n’est pas vrai. Je parle aux joueurs tous les jours et ils ne m’ont pas parlé du système ou des conférences de presse.

Réaction Fata

«Lorsque les équipes prennent de l’avance, elles ferment encore plus et cela devient de plus en plus compliqué. Dans n’importe quel match, créez des opportunités pour vous-mêmes et avec plus d’efficacité nous serions revenus de ces matchs.

Attendez-vous à voir une équipe avec enthousiasme

«Cette équipe a assez de personnalité et d’expérience. C’est un moment où ces joueurs avec tant d’années dans le club doivent faire le pas avec les autres. Les bons joueurs interviennent toujours. J’espère voir une équipe dans l’attente de demain ».

Tu dois faire face

«Je pense que les joueurs croient en moi. Sinon, je ne pourrais pas travailler. Nous essayons d’améliorer les choses. Vous avez assez de temps pour réagir, mais après les derniers résultats, vous devez montrer votre visage »

Moment délicat

«Nous sommes dans un moment difficile au club, pas seulement à cause du sport. Il y a beaucoup plus de choses. Nous recherchons le meilleur dans tous les sens. Je vois que l’équipe est impatiente et veut s’améliorer. Il sait où nous devons aller. Pour certains, cela pèse plus, car nous jouons avec les jeunes. Il ne peut pas être changé en deux jours. Nous devons travailler pour nous améliorer ».

Mieux vaut entrer dans les jeux

«Il faut améliorer sa concentration et défendre avec plus d’intensité. Je ne parle pas du système. Nous avons concédé 11 buts et ce sont des pénalités, des services, des erreurs individuelles … Nous sommes l’équipe qui crée le plus d’opportunités dans la Ligue et cela fait partie du système. Sans Ansu ou Dembélé, c’est plus compliqué dans le groupe, nous avons des joueurs qui ont besoin de plus d’espace. Vous devez rechercher le meilleur pour ces joueurs.

Message pour les fans

«Il est difficile pour les fans, habitués à remporter des titres ces dernières saisons, de comprendre les récentes défaites. C’est une saison difficile car il y a aussi l’enjeu électoral, économique … C’est une période de transition et il faut être patient pour qu’en février on retrouve une équipe gagnante.