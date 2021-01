Il Barcelone arrive en nette ascension vers la Super Coupe d’Espagne et son entraîneur, Ronald Koeman, a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse en avant-première du match de demi-finale qui doit faire face ce mercredi Barça avant le Société réelle dans Cordoue. L’entraîneur néerlandais a voulu se méfier du favoritisme culé dans un match de triche contre une équipe aux heures basses mais qui a beaucoup de qualité dans ses rangs.

Société réelle

«Nous savons que c’est une équipe solide. C’est une équipe qui veut jouer et faire pression et qui a des idées très claires. Notre premier match contre eux a été bon et intéressant, les 45 premières minutes ont été fantastiques. Cependant, leur réaction a été très bonne et nous avons eu nos problèmes. Tomorrow’s est un jeu très intéressant avec deux équipes qui veulent jouer.

Premier titre de 2021

«Les quatre équipes participant à cette demi-finale veulent faire de leur mieux et remporter un titre, le premier cette saison. Nous avons aussi des options et nous voulons continuer avec l’image que nous donnons ces derniers temps. C’est l’occasion de montrer que nous sommes sur la bonne voie.

Les ennuis de Messi

«Il y avait plusieurs joueurs mal à l’aise l’autre jour, l’un d’eux était Messi, c’est pourquoi nous l’avons changé. Il semble que tout le monde soit disponible pour demain, mais nous devons nous entraîner cet après-midi pour voir si tout le monde va bien. Nous sommes bien et convaincus de nous améliorer ».

Amélioration de l’équipe

«Nous ne sommes pas efficaces à chaque match. En général, l’équipe offensive s’est améliorée, avec plus de gens venant du centre du terrain et avec des footballeurs au sommet qui font beaucoup de dégâts aux adversaires. Nous travaillons également bien défensivement.

Laporta et sa demande de ne pas reporter les élections

«Je pense que c’est important d’avoir tout à sa place dans un club comme Barcelone, je suis d’accord avec Laporta. Cependant, nous devons accepter qu’au niveau mondial, le COVID et la santé sont la chose la plus importante. Nous devons faire de notre mieux pour revenir à la normale, c’est la chose la plus importante.

Importance du premier titre

«Pour nous, c’est très important. Le Barça a l’habitude de se battre pour remporter des titres. Ce n’est pas le trophée le plus important, mais nous avons à cœur de faire de notre mieux et nous essaierons de jouer avec notre meilleure équipe et d’être en finale.

Araújo

«Hier, il a fait un entraînement individuel pour pouvoir voir s’il était bon aujourd’hui pour s’entraîner. En principe, il s’entraînera avec tout le monde et nous verrons comment il va. Je suis convaincu qu’il peut l’être, mais il n’a pas la formation nécessaire pour être sûr qu’il est parfait pour jouer.

Point d’inflexion

“Je ne pense pas, le football est très étrange et parfois on a l’impression que tu vas bien et alors tout peut changer rapidement. Il est vrai que cela nous donnerait confiance pour gagner la Super Coupe, mais il faut avancer pas à pas et affronter le match de demain. Espérons que nous pourrons gagner.

Changement de style

«Je pense que l’équipe est confiante. Nous nous sommes améliorés dans ce sens et nous sommes également plus proches les uns des autres et nous avons moins d’espaces sans ballon. Notre jeu s’améliore.

Coup de coeur pour gagner

“Je ne crois pas. La Real Sociedad, du point de vue du football, est l’une des meilleures équipes du championnat. Pour moi, il n’y a pas de favori clair pour remporter le titre, ce sont quatre équipes très fortes.

Illusion pour une finale contre Madrid

«Je ne suis pas en faveur de parler à l’avance. Nous devons jouer les demi-finales. Nous devons d’abord gagner et voir ensuite qui est le contraire. Il y a de nombreuses questions auxquelles il est impossible de répondre. Il faut d’abord affronter le match de demain, ce qui n’est pas facile.