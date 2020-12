Ronald Koeman a analysé la victoire du minimum de Barcelone contre Levante dans le match correspondant à la 13e journée de la Ligue de Santander. Leo Messi a fait le 1-0 qui a valu à l’équipe du Barça de prendre les trois points du Camp Nou et de revenir sur le chemin de la victoire.

La victoire

«Cela a été très compliqué. Nous en avons assez créé. Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés pendant le match. En seconde période, nous avons poussé fort et gagné beaucoup de balles. C’était difficile pour nous de prendre de l’avance sur le tableau de bord et au final c’est une victoire bien méritée et travaillée, car ce n’était pas facile.

Changement de système

«Nous avons eu ce plan au contraire. Un match nous attendait dans lequel ils nous ont mis beaucoup de pression. Nous cherchons à avoir de la profondeur dans le groupe. Il y a eu des moments où nous avons bien joué. Ils ont eu deux très bonnes chances. Pendant le match, nous avons changé et nous avons été meilleurs en seconde période ».

Trois centrales

«S’il reste peu de chose et que l’adversaire met plus de gens en place et qu’ils auront sûrement des coups de pied arrêtés, il faut défendre un résultat. Si nous devons finir avec un autre défenseur central, nous le ferons. Espérons que cette victoire nous donnera beaucoup de confiance pour le match contre mercredi.

Messi

«Il faut également reconnaître qu’ils ne quittent pas beaucoup d’installations. Ils marquent beaucoup Messi et il y a de nombreuses défenses devant. Il s’est révélé décisif pour cette équipe.

Riqui Puig

«Je m’échauffais pour entrer dans le match alors que nous étions 0-0. Après le but, le plan était différent ».

“Oui biensur. Il y a beaucoup de matchs à venir et si on s’améliore, en ayant plus confiance en soi, on améliore notre efficacité… il y a beaucoup de Ligue ».