Ronald Koeman Il n’a pas de mots hachés. L’entraîneur néerlandais, depuis qu’il s’est assis sur le banc de culé il y a quelques mois, a toujours été avec la vérité devant, du moins sa vérité. Quand il a dû téléphoner Luis Suarez lui donner une porte, séduire et convaincre Leo Messi avec le projet, quand il a souligné Antoine Griezmann au premier changement ou maintenant, après un grand nombre de blessures après la défaite contre l’Atlético de Madrid, quand il a clairement indiqué qu’il avait besoin de signatures.

“Qu’est-ce qui manque à l’équipe?”, a demandé dans la salle de presse Koeman Après le match, la question ne concernait pas les chemins que le Néerlandais emprunterait, elle était plutôt comprise par ce qui avait échoué contre les colchoneros mais l’entraîneur était clair sur ce que serait son message: “Je suis préoccupé par le fait qu’il y ait peu de personnes à certains postes”. C’était un message clair adressé aux besoins de son staff, des lacunes qui surgissent à ce stade de la saison après seulement deux mois de compétition.

Déjà, interrogé par des renforts, Koeman Il a commenté que la position centrale, après la blessure amère de Gérard Piqué qui pourrait le laisser de côté pendant plusieurs mois, est décisive pour la renforcer, même s’il n’a pas voulu être très explicite: «En parlant de positions comme centrales, il y a peu de monde, il faut travailler et améliorer les choses, par exemple être plus efficace et travailler davantage sur la défense.

Votre façon, Ronald Koeman J’envoie un message à la direction sportive de la Club de football de Barcelone, maintenant dirigé par le Conseil d’administration mais qu’il aura bientôt de nouveaux locataires dans ses bureaux après la démission de Josep Maria Bartomeu et les prochaines élections. Le temps court contre lui Barça et de Koeman, qu’il va maintenant devoir faire de la dentelle aux fuseaux pour faire des alignements de solvants sans hommes importants comme Piquer et peut-être Sergi Roberto.

Koeman appelle à la sauvegarde, votre équipe en a besoin. L’équipe est courte, c’était quelque chose de déjà connu après la fermeture du dernier marché des transferts, et les blessures le rendent encore plus. De plus, le club a pratiquement barré certains joueurs comme Umtiti, Junior, Riqui Puig ou AleñáÀ toutes fins utiles, les hommes de la première équipe mais qui n’entrent pas dans la roue de rotation.

Mais les demandes de Koeman, déjà pour la deuxième partie de saison, ils ont une solution difficile aujourd’hui. Le problème vient de la situation financière du club, actuellement incapable de réaliser des opérations d’entrée et totalement dépendant des sorties qui pourraient intervenir en janvier. le limite de salaire imposée par LaLiga est couverte par le Barça et sans les baisses de salaire récurrentes que le club veut imposer, la viabilité des signatures est nulle.

S’il y a une autre sortie, soyez prudent avec la sortie de Leo Messi, la direction sportive de Blaugrana pourrait procéder à des incorporations qui fourniraient des alternatives et une garde-robe à Koeman face au match retour de la saison, si possible, le plus important et où les titres se jouent vraiment.