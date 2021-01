Ronald Koeman dessinera une formation très offensive lors de la visite de Barcelone à San Mamés. L’entraîneur néerlandais mettra un trident composé de Messi, Griezmann et Dembélé à la recherche des trois points lors des débuts de Marcelino García Toral à la tête de l’Athletic Bilbao.

Après avoir gagné par le minimum à Huesca, les Catalans cherchent à se rapprocher de la tête de la Ligue avec une équipe qui surprend le retour au 4-2-3-1 utilisé par l’entraîneur néerlandais en début de saison avec Lenglet et Araujo comme central. Ainsi, le line-up officiel de Barcelone pour ce match sera composé de: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Griezmann et Messi.

Les azulgranas ajoutent 28 points en 16 matchs et occupent la cinquième place du classement, tandis que les lions sont en neuvième position dans le tableau, ayant obtenu 21 points en 17 matchs.

Athletic, pour sa part, sortira avec Unai Simón dans le but, en défense seront Yuri, Íñigo Martínez, Núñez et Capaz, dans le noyau auront Vesga, Vencedor, De Marcos, Muniaín et Raúl García, tandis que Iñaki Williams jouera au point d’attaque. Le jeu promet de nombreux buts et de l’excitation.