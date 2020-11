Cela a duré 45 minutes, mais c’était le premier échantillon du planifier sans Messi Vous avez en tête Ronald Koeman. Cela sonne quelque chose d’apocalyptique dans le fan culé imaginez ou visualisez ce que le Barça sans Leo. C’est un couple qui se répète depuis plus d’une décennie et demie, qui a rapporté d’innombrables triomphes et trophées au club mais qui, tôt ou tard, finira par se désengager. Bien qu’il fasse encore du mal quand il le propose …

À 33 ans, l’Argentin n’est plus pour les mêmes soirées qu’il y a quelques années. Avant le Betis sa première rotation de la saison est arrivée, la première de la C’était Koeman. Le Néerlandais l’a justifié dans la salle de presse pour certains désagréments qu’il a traînés après le dernier duel de Ligue des champions: «On lui a parlé. Messi a quitté le match contre le Dinamo avec un certain inconfort et n’était pas prêt à jouer depuis le début. Si un joueur comme Messi va bien, il joue toujours depuis le début. Aujourd’hui, il ne l’a pas fait pour ces inconvénients.

Koeman a évoqué un scénario sans Messi avec Griezmann Encore une fois comme référence, comme 9, et avec deux hommes très rapides sur les côtés, le plus déséquilibré de l’équipe après Leo: Ansu Fati Oui Dembélé. C’était le nouveau trident culé, le GAD, qui a laissé de très bonnes choses … et d’autres pas tellement.

Dans la première moitié avant Betis, le Barça semblait un peu lâche, sans pression, sans le besoin constant d’aller regarder par-dessus le terrain à 10, Messi. Les joueurs ont semblé se battre seuls à plusieurs reprises, ce qui nous a permis de voir certaines actions individuelles méritantes des deux. Ansu Fati comme Dembélé, qui a rendu leurs pairs verts et blancs étourdis à plusieurs reprises mais quelque peu exempts de but (le but du Français est venu à moins de quatre pieds de la zone).

Bien que cette image ait également laissé des absences. Sur le green, personne n’a été vu qui a assumé le rôle de magicien, de génie qui a Leo Messi. Personne ne rendait la défense folle, personne ne l’avait en alerte constante et cela servait de distraction sans toucher le ballon. Ni Griezmann, ni Ansu ni Dembélé, personne n’a servi de référence pour l’équipe. Il est vrai que Barcelone était perçue comme plus chorale, plus associative, peu importe qui déplaçait le ballon, bien que peut-être un Barça moins dangereux et moins pointu.

Il était clair pour les Bétiques que Griezmann ne mesure pas jusqu’à Messi, il ne peut pas s’asseoir pour manger à la même table que lui en raison des nombreuses crises de colère dans lesquelles il joue (malgré le but atteint, il a raté trois occasions de marquer évidentes). Sans parler d’un très jeune Fati, qui doit encore se battre et surmonter de nombreux autres obstacles pour être considéré comme l’étoile émergente qu’était Leo Messi à son époque.