Ronald Koeman assisté aux médias après la victoire de Barcelone contre le Betis par 5-2 dans le match correspondant à la 9e journée de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais a expliqué le remplacement de Leo Messi, qui a commencé le crash sur le banc et a révolutionné le jeu en seconde période.

Le Barça avait pris deux des 12 derniers points et riposté au Camp Nou avec une «petite main». «Je comprends les critiques, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de faire des changements dans l’équipe et le plus important est de créer de nombreuses opportunités », a analysé Koeman lors de la conférence de presse après le match contre les Andalous.

«Je suis content du besoin de points et de notre match offensif. Une fois de plus, nous avons créé beaucoup de danger », a insisté le Néerlandais. «La performance était bonne en seconde période et Ce n’était pas juste d’atteindre l’égalité à la mi-temps. Nous étions supérieurs, nous avons raté un penalty, nous avons raté plus d’occasions et Dieu merci, nous avons marqué en seconde période », a-t-il ajouté.

Koeman, pour avoir porté plainte auprès du parti, il a déclaré qu’il “avait concédé un but avec un de plus” après l’expulsion de Mandi. «Les Betis doivent également être mis en avant car ils ont de grands joueurs et peuvent faire des chances au contraire. Il est vrai qu’il existe des pièces dans lesquelles nous pouvons être plus concentrés et plus forts », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le remplacement de Leo Messi, l’entraîneur du Barça a déclaré que cela était dû à un inconfort musculaire. Nous lui avons parlé hier. Messi a quitté le match contre le Dinamo avec un certain inconfort et ce n’était pas pour jouer depuis le début. Si un joueur comme Messi va bien, il joue toujours depuis le début. Aujourd’hui, il ne l’a pas fait à cause de ces inconvénients », a-t-il souligné à propos de l’Argentin, auteur d’un doublé en seconde période.

Sur d’autres questions, il a fait remarquer que “J’espère que Griezmann continuera à travailler pendant qu’il travaille.” «Pour rater des opportunités, il faut être là. Il faut souligner son personnage “et à propos de sa conversation avec l’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, à la fin du match il a révélé que le Chilien” se plaignait du penalty “. “Je peux le comprendre mais je ne suis pas la personne pour parler de ce qu’il m’a dit après le match”, a déclaré Koeman.

Enfin, l’entraîneur de Barcelone a confirmé que le remplacement d’Ansu Fati à la mi-temps, cela correspondait à une éventuelle blessure. «Il avait une gêne au repos et nous ne voulions pas risquer et c’est pourquoi le changement a été », a-t-il conclu.