Il y a encore des doutes quant à savoir qui a eu le plus de chance: oui Koeman et le Barça en donnant une chance à Martin Braithwaite; ou danois, en ayant la possibilité de montrer avec une certaine régularité de quelles pâtes il est fait. En tout cas, les deux sont sortis gagnants. L’attaquant s’est révélé comme un tueur dans la région, comme un véritable producteur dans cette zone du terrain, sans fanfare, ni dribble, le football dans sa plus simple expression: le but.

Koeman a donné un vote de confiance à Braithwaite. Il est vrai que le pari sur lui est venu à un moment de rotations, où les options offensives faisaient défaut pour telle ou telle raison. C’était à Kiev, après la douloureuse défaite du minimum contre le Athlète de Madrid, lorsque les rotations ont conduit le Danois à être la référence offensive de l’équipe. Comment l’attaquant a-t-il réagi? Eh bien, avec deux buts, un après avoir causé un penalty, et avec une passe décisive – quoique fortuite – qui l’a amené à être l’homme du match contre lui. Dynamo de Kiev lors de leur première réunion complète cette saison.

Après ça, Koeman il a continué à parier sur lui. Il l’avait mérité. j’arrive Osasuna au Camp Nou et encore Braithwaite Cela a commencé comme un démarreur. Cette fois dans un onze plein de gros titres. Du plan B au plan A après son excellente performance en Ukraine. Le Danois a de nouveau répondu avec son propre truc, avec ce qu’il fait de mieux, qui est de se déplacer comme un poisson dans l’eau dans la zone. Je marquais à nouveau. Une autre cible.

Avant le Ferencvaros Il a de nouveau reçu une place de référence par Koeman. Troisième propriété consécutive pour Braithwaite et faire suivre une fête que le Danois voit la porte. Il s’associe bien au but, il apparaît dans les derniers mètres et cela se traduit par la caractéristique la plus chère de ce sport, qui n’est autre que l’extase du but. Le Danois a marqué son quatrième but en 10 jours avec lui Barcelone. À la joie du club et du coach, souriez d’une oreille à l’autre.

Quatre buts en trois matchs sont des chiffres sérieux, important. Mais l’efficacité du danois surprend encore plus compte tenu de la statistiques. Dans les trois derniers matchs, les trois dans lesquels il a commencé et a eu cette opportunité et la ceinture de départ, il a fait quatre buts en seulement huit tirs. Ou qu’est-ce que c’est pareil, Braithwaite marque un but tous les deux tirs.

Quatre buts en huit matchs

Il n’avait pas non plus pu en essayer beaucoup plus lors des matchs précédents dans lesquels il était parti du banc. Dix minutes avant Getafe, trois avant lui Réel Madrid, un avant le Juventus, 12 ante Alaves Oui Betis et sept contre l’Atlético de Madrid. Seulement dans ce dernier, contre les colchoneros, le Danois a généré une action de tir qui n’a pas vu la porte. Autrement dit, depuis le banc, en un total de 45 minutes en ajoutant un par un, il n’a pu terminer qu’une seule fois; Lors des trois derniers départs, il a pu terminer huit fois et marquer quatre buts.

Vous ne pouvez pas demander à l’orme des poires, comme on dit. Martin Braithwaite ce n’est pas Luis Suarez. Le danois n’a pas de haut niveau associatif, il n’a pas cette lecture de l’espace et cette décoche de l’Uruguayen, non. Mais oui il a un nezIl a cette essence de l’attaquant qui sent la trajectoire du ballon avant un bon centre ou une passe dans la zone. Que l’avant de la Barça et il l’a montré dans les jeux récents. Maintenant est la balle dans le camp de Koeman: Va-t-il continuer à faire confiance au Danois ou va-t-il nier l’évidence et se tourner vers d’autres rôles?