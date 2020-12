Koke, Capitaine de l’Atlético de Madrid, a évoqué en fin de match la défaite de son équipe lors du derby contre le Real Madrid. Le rojiblanco a regretté la première défaite de rojiblanca jusqu’à présent dans la Ligue de Santander et a reconnu la supériorité blanche: «Ils ont mieux joué que nous, ils ont gagné par les détails et l’intensité», A-t-il assuré dans le micro de Movistar Plus.

«Une défaite dure et difficile. En première mi-temps, nous n’avons jamais été nous. Dans la seconde, nous avons eu des chances, mais nous n’avons pas pu les obtenir. Je me souviens de Lemar », a déclaré Koke, se référant à cette occasion très claire que son partenaire Lemar a eue en seconde période.

Le capitaine de l’Atlético de Madrid a reconnu que le Real Madrid était meilleur dans le derby: “Ils ont mieux joué que nous, ils ont gagné grâce aux détails, à l’intensité et nous devons nous améliorer”, a déclaré Koke, qui a néanmoins souligné que “On a presque égalé le jeu, on n’était pas si mal».

“C’est vous qui dites que nous sommes favoris”

Koke n’a pas voulu parler de favoritisme après la dure défaite de son équipe: «Pensons à y aller au jour le jour mercredi. C’est vous qui dites que nous sommes favoris et aspirants», A déclaré le rojiblanco. L’Atlético de Madrid continue de mener le championnat de la ligue, bien que sa distance par rapport à Madrid ait été réduite et soit maintenant de trois points, bien qu’avec un match de plus joué par les blancs.

L’un des moments de tension maximale dans le jeu a été la colère de Joao Félix après avoir été étonnamment remplacé par Simeone: «Je n’ai pas vu la colère de Joao. Nous voulons tous jouer à chaque minute, nous avons une super équipe et nous voulons profiter de toutes les opportunités que nous avons», A conclu le capitaine de l’Atlético de Madrid.