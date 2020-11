le Séville est mesurée à Krasnodar est Mercredi 4 novembre 2020-21 h 00, dans le parti de Ligue des champions correspondant à la troisième journée du groupe E de la phase de groupes. Le stade Ramón Sánchez-Pizjuán accueillera son deuxième match de la meilleure compétition de la saison, dans lequel les hommes de Lopetegui espèrent obtenir un résultat aussi positif que lors du précédent.

Le match Séville – Krasnodar de la Ligue des champions peut être vu à la télévision en Movistar Champions League 1, sur différentes plateformes. De plus, dans OKDIARIO, il sera possible de continuer avec la diffusion minute par minute en direct à partir de 20h00, une heure avant le début de l’affrontement.

Après la victoire contre le Stade rennais la veille et le nul à Londres contre Chelsea, les joueurs de Séville sont à égalité de points en tête avec les Bleus. S’ils battaient l’équipe russe, ils pourraient laisser leur passage aux huitièmes de finale de la compétition plus que sur piste.

Cependant, les Hispaniques devront résoudre leurs problèmes avec l’objectif. Dans la Ligue, ils ont été quatre matchs sans connaître la victoire, après avoir chuté dans les trois derniers. En comptant les matches de compétition européenne, Séville n’a remporté qu’un seul match sur les six derniers, n’ayant marqué que trois buts.

Les Russes ne sont pas non plus à leur meilleur. Une seule victoire et un seul match nul lors de leurs six derniers matches, tombant dans un retentissant 0-4 à Chelsea lors de la dernière journée de la Ligue des champions. S’ils ne gagnaient pas, ils diraient pratiquement au revoir à leurs options d’obtenir un billet pour le prochain tour de la compétition.