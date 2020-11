18:03 La principale inconnue du Séville C’était pour voir qui allait occuper les bandes compte tenu des absences de Navas et Acuña, et les responsables seront Koundé et Escudero. De plus, Gudelj est aujourd’hui partant et retardera sa position pour accompagner Diego Carlos au centre de l’arrière.

18h00 Le Krasnodar sort avec: Gorodov, Martynovich, Ramírez, Cabella, Gazinski, Olsson, Claesson, Smolnikov, Kaio, Berg et Suleymanov

17:57 Nous avons déjà la programmation de Séville! Sortie avec: Vaclík, Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Óscar, Rakitic – Ocampos, Munir, De Jong.

17:55 Bonsoir! Bienvenue au match en direct Krasnodar – Séville, correspondant au quatrième jour de la phase de groupes du Ligue des champions 2020/2021. Le match aura lieu au stade de Krasnodar, dans la ville russe, à partir de 18h55.

le Séville s’est rendu à Krasnodar avec la mission de ramener les trois points et c’est qu’avec une victoire et un but de Chelsea contre Rennes, la classification mathématique les supposerait pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe sévillane est deuxième du groupe E, avec 7 points, le même que Chelsea, alors que leurs rivaux cet après-midi n’ont qu’un point, le même que Rennes.

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, n’a pas pu compter sur certains de ses joueurs: Jesús Navas n’a pas voyagé en raison d’une sanction, depuis qu’il a vu le rouge lors du dernier match de la Ligue des champions, précisément contre Krasnodar. Bounou non plus, le gardien sévilliste, tombe par COVID-19. Et vous devez également ajouter le Faible en raison de la blessure d’Acuña.

Du côté de Krasnodar, l’équipe russe ne peut pas non plus compter sur son gardien habituel cette fois-ci puisqu’il a été testé positif au COVID-19 lors de la concentration avec son équipe nationale, mais il récupère certains joueurs qui n’avaient pas voyagé à Séville. Dans quelques minutes, nous connaîtrons les onze premiers pour cela Krasnodar – Séville.