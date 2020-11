20h18: Près de Rakitic jouer Joan Jordan Oui Gudelj. Ils se reposent Fernando Oui Oliver Torres.

20h13: Joue aussi Rakitic, qui a récemment commenté: «Les gens qui me connaissent savent que je suis très autocritique. Je sais que je peux faire beaucoup mieux et après six ans à Barcelone, comprendre le football d’une manière différente, comprenez ce que j’ai à offrir et à offrir à mes coéquipiers ici, et chaque match ira mieux. Même si c’est le pire du jeu, si l’équipe gagne, c’est le meilleur qui soit. Le meilleur pour l’équipe sera le meilleur pour moi. Je vis pour Séville et pour mes coéquipiers ».

20h09: Séville sort avec sa défense de gala. Navas, Diego Carlos et Koundé jouent, même si Lopetegui voulait se reposer Acuna. Au lieu de cela, il jouera Écuyer.

20h04: Avec l’arrivée des champions revient Vaclik au but de Séville. Le Tchèque, qui a débuté la saison dernière, a vu comment Bono a gagné la confiance de Lopetegui après sa blessure grâce à son bon travail en Ligue Europa.

20h02: Le onze de Krasnodar est le suivant: Safonov; Ramírez, Martynovich, Kaio, Tchernov; Gazinskiy, Olsson, Utkin; Sabua, Suleymanov et Berg.

20h01: Il y en a déjà onze par le Séville! Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero; Jordan, Gudelj, Rakitic; Ocampos, Munir et De Jong sont choisis par Julen Lopetegui pour le match d’aujourd’hui.

20h00: Bonsoir et bienvenue à la narration en direct Séville v Krasnodar!

Leader du groupe E avec quatre points comme lui Chelsea, le Séville a devant Krasnodar l’occasion de faire un pas de géant pour être dans le seizième de la Ligue des champions. Le match entre les deux équipes se jouera du 21:00 heures au Sánchez Pizjuán.

Pour prendre les trois points, Séville devra surmonter les pertes de Suso, de Issidri et de Sergi Gomez. Le Krasnodar arrive également avec des absences sensibles, notamment en attaque. Rémy Cabella, l’ex de Getafe Wanderson Sousa, Y Viktor Claesson, ils ne jouent toujours pas. ils ne peuvent donc pas être alignés par Mourad Musayev.

Les pertes de ces trois footballeurs pèsent sur le Krasnodar dans le championnat russe, où il est dixième après avoir ajouté cinq victoires, trois nuls et cinq défaites en treize matchs qu’il a disputés. le Séville, quant à lui, est seizième de LaLiga Santander, avec deux victoires, un nul et une défaite. Cependant, l’équipe de Séville ne connaît pas la défaite dans cette édition de la Ligue des champions, où elle veut retrouver la victoire après quatre matches sans le faire dans le championnat national.