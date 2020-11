18:44. Mais, en ajoutant les trois points à Krasnodar et si Chelsea marque Contre Rennes en France, le billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions serait obtenu cet après-midi.

18:43. Avec une victoire des hommes de Julen Lopetegui contre Krasnodar ils s’assurent, au moins, de continuer en compétition européenne en février prochain, puisqu’ils élimineraient automatiquement les Russes et que Séville, dans le pire des cas, jouerait la Ligue Europa.

18:42 Nous voyons maintenant les différentes options que le Séville en Ligue des champions contre Krasnodar.

18h40 “Espérons que Séville se montrera à la hauteur et obtiendra une marge importante pour pouvoir atteindre l’objectif de qualification”, Monchi a déclaré que Séville pourrait sceller le billet pour les huitièmes ce soir, bien que cela dépende également de ce que fait Chelsea.

18:36. Le directeur sportif de Séville parle, Monchi, aux microphones Movistar. Bien que cela éloigne le fer du froid –“Aujourd’hui la température est plus supportable, environ 4 ou 5 degrés, ce qui n’est pas à craindre non plus”, Il a commenté, Monchi ne perd pas de vue le fait que Krasnodar va tout faire et qu’il a récupéré des joueurs. “Ils ont récupéré des joueurs importants, ils jouent avec le public, ils jouent leurs options de qualification”, Dit Monchi.

18:33. le Krasnodar Il vient de briser sa séquence de résultats perdants après avoir battu Tambov 1-0 le week-end dernier. L’équipe de Murad Musayev n’avait pas été victorieuse pendant six matchs consécutifs en Europe et en championnat russe, mais cette pierre a déjà été retirée. Aujourd’hui, ils doivent gagner oui ou oui s’ils veulent continuer avec des options en Ligue des champions.

18:29 Comme lui Séville, le Krasnodar Il ne pourra pas non plus compter sur son gardien habituel, Saphonov, également en raison d’un coronavirus.

18:25 Une demi-heure pour le jeu de Ligue des champions entre lui Krasnodar et Séville! Les joueurs des deux équipes s’échauffent déjà sur le terrain.

18:22 le Krasnodar – Séville Il se jouera à portes ouvertes avec la présence d’un public limité dans les tribunes du stade de Krasnodar, car en Russie, les supporters sont autorisés à entrer dans les stades.

18:16 En ce moment, les porteurs de la Séville réchauffer Stade de Krasnodar, où se jouera ce match de Ligue des Champions correspondant à la quatrième journée.

18:14. Depuis cette réunion, le Séville a ajouté deux victoires en compétition nationale, la dernière le week-end dernier contre le Celta de Vigo (4-2), avec des buts de Koundé, En-Nesyri, Escudero et Munir.

18h10 Au match aller, le match entre Séville et Krasnodar il s’est terminé par 3-2. L’équipe russe a pris les devants dans le brillant 0-2, mais l’équipe locale a réagi et a inversé le score même en jouant avec 10, après l’expulsion de Navas. Les buts de Rakitic et En-Nesyri -doublement-, ils ont servi à sécuriser les trois points à domicile et à maintenir cette deuxième position dans le groupe E de la Ligue des champions.

18:06 De plus, Julen Lopetegui réserve sur le banc: Alfonso, Adrián, Sergi Gómez, Rekik, Jordán, Óliver Torres, Vázquez, Carlos Álvarez, Juanlu, Idrissi, Zarzana et En-Nesyri.

18:03 La principale inconnue du Séville C’était pour voir qui allait occuper les bandes compte tenu des absences de Navas et Acuña, et les responsables seront Koundé et Escudero. De plus, Gudelj est aujourd’hui partant et retardera sa position pour accompagner Diego Carlos au centre de l’arrière.

18h00 Le Krasnodar sort avec: Gorodov, Martynovich, Ramírez, Cabella, Gazinski, Olsson, Claesson, Smolnikov, Kaio, Berg et Suleymanov

17:57 Nous avons déjà la programmation de Séville! Sortie avec: Vaclík, Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Óscar, Rakitic – Ocampos, Munir, De Jong.

🚨 XI de #SevillaFC 🆚 @FCKrasnodar ⤵️ Vaclík – Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Escudero – Fernando, Óscar, Rakitic – Ocampos, Munir, De Jong. # UCL #WeareSevilla pic.twitter.com/owCf1TCpoz – Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 24 novembre 2020

17:55 Bonsoir! Bienvenue au match en direct Krasnodar – Séville, correspondant au quatrième jour de la phase de groupes du Ligue des champions 2020/2021. Le match aura lieu au stade de Krasnodar, dans la ville russe, à partir de 18h55.

le Séville s’est rendu à Krasnodar avec la mission de ramener les trois points et c’est qu’avec une victoire et un but de Chelsea contre Rennes, la classification mathématique les supposerait pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe sévillane est deuxième du groupe E, avec 7 points, le même que Chelsea, alors que leurs rivaux cet après-midi n’ont qu’un point, le même que Rennes.

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, n’a pas pu compter sur certains de ses joueurs: Jesús Navas n’a pas voyagé en raison d’une sanction, depuis qu’il a vu le rouge lors du dernier match de la Ligue des champions, précisément contre Krasnodar. Bounou non plus, le gardien sévilliste, tombe par COVID-19. Et vous devez également ajouter le Faible en raison de la blessure d’Acuña.

Du côté de Krasnodar, l’équipe russe ne peut pas non plus compter sur son gardien habituel cette fois-ci puisqu’il a été testé positif au COVID-19 lors de la concentration avec son équipe nationale, mais il récupère certains joueurs qui n’avaient pas voyagé à Séville. Dans quelques minutes, nous connaîtrons les onze premiers pour cela Krasnodar – Séville.