Toni Kroos a été très sincère sur le podcast Einfach mal Luppen, avec son frère Felix et là, il a parlé de différents sujets qui ont beaucoup donné à parler ces derniers jours.

L’une des choses dont le milieu de terrain allemand a parlé, ce sont les célébrations dans le football. Il a reconnu que certaines célébrations lui semblaient idiotes et a donné quelques exemples comme Aubameyang et Griezmann, qui ont porté des masques et effectué des danses lorsqu’ils ont marqué un but.

«S’il y a des danses ou des chorégraphies répétées, je pense que c’est idiot. Ou pire encore: s’il y a un objet caché. Le collègue Aubameyang l’a fait une fois et a mis un masque. C’est là que ça se termine avec moi. Ce n’est pas un bon modèle pour les jeunes. Voulez-vous voir comment les gens portent des masques à U15? Parfois, ils sont déjà agités (ils célèbrent) comme Griezmann », a déclaré Kroos.

Eh bien, ces mots ont atteint l’Angleterre, où Aubameyang a répondu, bien que cette fois il l’ait fait sur les réseaux sociaux.

Au fait

Est-ce que @ToniKroos a des enfants?

Juste pour me souvenir que je l’ai fait pour mon fils plusieurs fois et je le referai

Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux comme ces élèves de Junior School Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU – Aubameyang PE (@ Aubameyang7) 12 novembre 2020

«Hmm, je veux répondre, mais Toni Kroos, je veux être sûr que c’était bien toi (…) Au fait, est-ce que ce Toni Kroos a des enfants? N’oubliez pas que parfois je l’ai fait pour mon fils et que je le referai. J’espère que vous aurez un jour des enfants et que vous les rendrez heureux, comme les élèves de cette école. Et n’oubliez pas #maskon #mantenteasalvo », écrit-il.

Aubameyang a utilisé différentes célébrations, mais celles qui ont le plus attiré l’attention sont l’utilisation du masque Black Panther et Spiderman.

Bien que Toni Kroos ait des enfants, vous devez comprendre que ce sont des idiosyncrasies différentes