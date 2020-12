Kubrat Pulev se bat ce soir pour Anthony Joshua. Le boxeur bulgare est la grande menace du britannique, actuel champion des poids lourds par l’IBF, la WBO et la WBA. Lors de la pesée, ils ont failli en venir aux mains sur une insulte présumée de Pulev à Joshua, qui a réagi avec chaleur aux provocations du vétéran combattant. Mais qui est Pulev?

A 39 ans, ce boxeur bulgare va combattre le champion britannique pour ses titres WBA, IBF et WBO. Le combat de ce samedi soir s’annonce spectaculaire, en raison du niveau des deux combattants et de la rivalité entre eux. Et c’est que Pulev est bien connu, au-delà pour ses performances, pour certains controverses qui l’ont entouré au cours de sa carrière.

Accusé de raciste

Monsieur, allez plus loin, il a été récemment accusé de raciste après quelques propos controversés sur Anthony Joshua dans lesquels il évoquait sa couleur de peau. Ses atouts? Je dirais qu’il a un punch très puissant sans aucun doute. D’autres atouts? Ton bronzage est meilleur que le mien »dit Pulev, dont les épisodes incendiaires vont plus loin.

En fait, en 2019, son permis de boxe a été suspendu après avoir embrassé de force un journaliste sur la bouche qui l’interrogeait après l’un de ses combats. Tout s’est passé il y a environ un an, après avoir battu Bogdan Dinu à Costa Mesa, en Californie. Le Bulgare a embrassé la journaliste Jennifer Ravalo Après une de ses questions et ils assurent également qu’il s’est touché les fesses, quelque chose d’inacceptable et de honteux qui lui a coûté une amende financière et une suspension temporaire.

«Tout le monde me connaît comme une personne gentille et polie. La femme s’est approchée de moi [en el pesaje] et il m’a dit: “ Après le combat, nous le célébrons ”, a-t-il déclaré plus tard dans une interview à propos de cet épisode sombre qui pourrait être l’une des raisons de sa rupture avec Andrea, la pop star de 33 ans avec laquelle elle était depuis 2006. L’artiste bulgare spectaculaire a accusé Pulev de l’avoir trompée, bien qu’elle ait récemment publié des photos sur Instagram avec lui, de sorte que les rumeurs sur une éventuelle réconciliation se multiplient.