Mis à jour le 11/02/2020 à 08:02

Sergio Aguero est devenue une célébrité du jeu vidéo pendant la pandémie de coronavirus. L’avant de Manchester City Il est apparu à nouveau devant les caméras et, cette fois, pour frapper son beau-frère, qui lui avait demandé de lui prêter son jeu.

«Mon beau-frère m’écrit et me dit: ‘Puis-je utiliser celui de la voiture (simulateur), celui de la Formule 1?’ Il me semble que vous ne comprenez rien, car vous commencez à déconnecter les câbles et tout le PC commence à se déconnecter. Alors, ne touchez pas, gardez un œil sur le jeu de palets là-bas! », A commencé l’attaquant du club de Premier League.

Cependant, ce n’était pas tout, car Sergio Aguero Il se souvenait que son beau-frère était avec sa sœur, alors il lui a laissé une phrase qui, sans aucun doute, le marquera pour les réunions de famille.

«En plus il est avec ma sœur, elle veut utiliser le simulateur pour moi, c’est fou. J’ai besoin d’ouvrir le réfrigérateur et de tout manger. Accrochez-vous, ami », a conclu en riant l’attaquant argentin qui n’a pas pu être sur la liste contre l’équipe nationale péruvienne pour les éliminatoires sud-américains en raison d’une blessure qui l’afflige.

Manchester City pourrait perdre une de ses figurines

Le comité directeur du FC Barcelone, qui a remplacé Josep María Bartomeu après sa démission de président du club catalan, est déjà à la recherche des meilleures signatures pour le marché des pass d’hiver, en janvier 2021. Selon le portail ‘Sport’, le premier sur la liste est un joueur de Manchester City.

Ce n’est rien de moins que Eric Garcia, défenseur central de l’équipe de Josep Guardiola dont la signature est expressément demandée par Ronald Koeman. L’arrière est la zone du terrain qui a donné le plus de maux de tête à l’entraîneur néerlandais et il ne veut pas attendre l’été pour avoir un nouveau joueur pour le poste.

