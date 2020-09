Le vétéran de NASCAR Kyle Busch semble rarement être de très bonne humeur sur la piste, et les explosions profanes à la radio de son équipe et dans les interviews avec les médias font partie intégrante de sa personnalité.

Samedi à Bristol, Busch voulait que son compatriote Daniel Suarez se dégage de son chemin sur la route des stands. Lorsque Suarez a momentanément bloqué le stand de Busch, ne sachant pas que Busch fumait juste à côté de lui, Busch a lancé une diatribe à son équipage par radio sur la façon dont Suarez l’avait manqué de respect.

Busch et Suarez partagent une relation d’entreprise – Suarez était autrefois membre de Joe Gibbs Racing, sous lequel Busch participe toujours, et le principal sponsor de Suarez est lié à JGR. L’équipe de Suarez reçoit l’assistance de Toyota avec ses moteurs et ses données techniques. Suarez avait également l’habitude de considérer Busch comme un mentor. En raison de ces liens, et parce que Busch est en séries éliminatoires de la Cup Series alors que Suarez ne l’est pas, Busch s’attendait à ce que Suarez soit son aide.

“Quelqu’un veut-il me dire pourquoi nous n’avons pas pu régler ça?” Busch a demandé à son équipe. “On dirait que cet accord moteur n’en vaut pas la peine.”

Busch est parti de l’arrière samedi à Bristol dans la course de nuit Bass Pro Shops en raison d’inspections ratées, la deuxième semaine consécutive qui s’est produite. Bien qu’il soit au milieu du peloton au classement des séries éliminatoires, il est frustré depuis que les entraînements en milieu de semaine ont été interrompus par la pandémie COVID-19 et ont eu du mal à trouver la cohérence.

Quelques minutes après son explosion à propos de Suarez, Busch était sur un nouvel objectif: l’état de la piste de Bristol.

“Ils n’ont pas nettoyé ça pendant …”, se plaignit Busch à son équipe.