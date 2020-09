À la fin du quatrième quart du match 6 de mercredi soir, Pascal Siakam a pris les deux derniers tirs pour les Raptors. Il a raté les deux, et le concours serré est allé aux heures supplémentaires.

À la fin de la première période de prolongation, Norman Powell a raté un pull-up à 3 points sur un jeu d’isolement stagnant, et la bataille s’est poursuivie.

Enfin, près de la fin de la deuxième strophe des prolongations, le ballon a trouvé son chemin entre les mains de l’homme droit. Kyle Lowry a pris le ballon avec moins de 20 secondes au chronomètre, a reculé le garde des Celtics Kemba Walker à l’intérieur de la ligne des 3 points, puis a placé un sauteur fadeaway sur le bras tendu de Walker. Bruissement.

Ce tir a donné à Toronto une avance de quatre points avec 11,7 secondes à jouer et a fourni suffisamment de coussin pour les Raptors pour tenir le coup et forcer un match 7 gagnant-emporté au deuxième tour contre Boston. La victoire 125-122 n’était pas seulement un témoignage du courage du championnat des Raptors, mais aussi un brillant exemple de la raison pour laquelle Lowry est le plus grand joueur de l’histoire de la franchise et un futur Hall of Famer.

En 53 minutes, Lowry a marqué un sommet de 33 points sur 12 tirs sur 20, a attrapé huit rebonds et a distribué six passes décisives. C’était un chef-d’œuvre complet de Lowry: les seaux opportuns, les passes intelligentes, les positions défensives sur les plus gros joueurs et, oui, les théâtres.

Bien que Lowry ait fait du gros travail, comme c’est généralement le cas avec ces Raptors, c’était un effort d’équipe. OG Anunoby a contribué 13 points et 13 rebonds. Fred VanVleet a mis en place une ligne 21-9-7. Powell a marqué 23 points sur le banc, dont 10 lors de la deuxième période de prolongation. Quatre des cinq partants de Toronto ont enregistré 50 minutes ou plus.

“Nous allons là-bas et jouons chaque possession comme si c’était notre dernier et trouvons des moyens de remporter des victoires”, a déclaré Lowry aux journalistes pendant sa disponibilité d’après-match.

Pourtant, le sixième match concernait Lowry refusant de perdre.

Il n’y a pas si longtemps, les Raptors étaient connus pour leurs échecs en séries éliminatoires, Lowry et DeMar DeRozan ayant reçu le poids des critiques. Kawhi Leonard a évidemment contribué à changer cette perception, mais n’oubliez pas que c’est Lowry qui est sorti dans le sixième match de la finale de la NBA 2019 et a allumé un feu sous les éventuels champions, couronnant une impressionnante course individuelle.

Maintenant, on s’attend à ce que Lowry trouve un moyen de laisser son empreinte sur le jeu. Parfois, c’est son score. Parfois, c’est une pièce de théâtre. Et parfois, c’est savoir quand laisser un coéquipier entrer dans un rythme.

“Vas-y et gagne”, a déclaré Lowry à Cassidy Hubbarth d’ESPN. “Peu importe comment vous y parvenez, peu importe qui doit le faire.”

Il a fallu quelques essais aux Raptors dans le sixième match, mais ils ont finalement atterri sur le gars qui sait comment y arriver.