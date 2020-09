Patrick Mahomes a remporté le prix NFL MVP à sa deuxième saison en 2018. Lamar Jackson a remporté le prix NFL MVP à sa deuxième saison en 2019.

Kyler Murray est-il sur le point de maintenir cette tendance de deuxième année en 2020? La question n’est en aucun cas prématurée après que les Cardinals de Murray se soient améliorés à 2-0 avec une victoire de 30-15 sur Washington lors de la deuxième semaine.

Murray est à la mode dimanche tout autant que ces deux derniers MVP. Il a ajouté deux autres touchés rapides sur les matchs nuls de quart-arrière, lui donnant trois touchés pour la saison, et les deux courses sont devenues virales. Ils faisaient partie d’une journée où il avait huit courses pour 67 verges à faire avec 26 passes sur 38 pour 286 verges, avec un TD et une interception.

Alors que Mahomes et Jackson continuent de dominer dans l’AFC, Murray brille sous les projecteurs de la NFC. Et, hé, Murray est le seul de ces trois à remporter le titre de recrue de l’année.

La distance parcourue par Murray fait partie du style de son jeu. Il mène tous les quarts de la NFL avec 21 tentatives pour 158 verges en deux matchs. C’est là-haut avec le demi offensif des Browns Nick Chubb, qui est entré dimanche en tant que leader de la ligue avec 184 verges. L’entraîneur des Cardinals, Kliff Kingsbury, a fait du bon travail jusqu’à présent en ne comptant pas trop sur les jambes de Murray, mais il sera de plus en plus tenté sachant que Murray fait en moyenne 7,5 verges par course.

Le décès de Murray, quant à lui, sera la substance d’un potentiel MVP. Il a frappé 16 des 20 tentatives pour 189 verges, avec un TD et un INT, dans la première mi-temps dimanche pour aider les Cardinals à prendre une avance de 20-0.

Au troisième quart, Murray a mené un touché qui a été marqué par une troisième conversion à DeAndre Hopkins pour 25 verges et une quatrième conversion à Larry Fitzgerald pour 12 verges. Washington s’est rallié au quatrième quart pour réduire la marge à 27-15, mais Murray a mené une autre campagne de notation qui a mis le match de côté. Il a obtenu l’aide du Kenyan Drake, qui a terminé avec 20 courses pour 86 verges.

Arizona n’a pas essayé de manquer de temps. Il est allé pour un autre score, qu’il a obtenu avec un panier à 30 secondes de la fin. L’approche super agressive de Kingsbury en matière d’attaque est basée sur une confiance accrue en Murray.

Murray a prouvé que son émission de la semaine 1 contre les 49ers champions en titre de la NFC – qui ont été durement blessés lors de la semaine 2 – n’était pas un hasard. Les Cardinals sont l’une des quatre équipes 2-0 du NFC avec les Packers, les Bears et les Rams. Les Seahawks et les Saints peuvent également rejoindre ce groupe.

L’Arizona est peut-être l’équipe la plus surprenante, mais encore une fois, ce n’est pas un hasard.

L’horaire des cardinaux est également mis en place pour les garder dans la conversation. Les trois prochains adversaires de l’Arizona – les Lions, les Panthers et les Jets – sont un combiné 0-6 sur deux semaines. Il y a une opportunité majeure de créer une confrontation monstre avec les Cowboys aux heures de grande écoute le 19 octobre.

Les Cowboys sont peut-être l’équipe la plus excitante de la NFL, mais pendant deux semaines, Murray semble être le joueur le plus excitant.

Le genre de joueur qui peut garder l’Arizona dans la course NFC West et se maintenir dans la course MVP avec Mahomes et Jackson.

Qui peut contester cette tendance en ce moment?