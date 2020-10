Mis à jour le 29/10/2020 à 08:52

Il devait le vivre dans sa propre chair, donc il sait que les soins doivent être extrêmes. D’autant plus quand il s’agit d’un joueur aussi habile qu’il l’était à l’époque. Diego Armando Maradona est la star du magazine ‘France Football’ de cette semaine à l’occasion de son 60e anniversaire ce vendredi, et il a envoyé des conseils à Kylian Mbappé, dont il a reconnu son ascension rapide dans le football.

“Mbappé est un joueur fantastique, mais il est encore un jeune garçon. Il n’a pas encore joué de nombreux matchs dans toutes les compétitions pour continuer à grandir. Vous devez être conscient de ces défenses qui peuvent tuer votre genou (il se souvient de l’entrée d’Andoni Goikoetxea en 1983 qui s’est blessé au genou), mais je reconnais que sa progression est très rapide ».

Il a pu jouer en France

Maradona a également confirmé qu’il était très proche de jouer dans le football français, lorsqu’il a pu signer pour lui Olympique de Marseille en 1989, mais le président napolitain de l’époque ne l’a pas laissé partir.

«Ils m’ont contacté pour doubler mon salaire. J’étais au Naples, J’ai dit au président de me laisser partir et il m’a assuré que si nous gagnions l’UEFA, il me permettrait de partir. Alors le jour où nous l’avons gagnée, je suis allée à son bureau et lui ai dit que je partais, mais elle a reculé et ne m’a pas laissé partir, a dit le «10».

Diego Armando a également fait référence aux meilleurs joueurs de l’histoire et a souligné Messi et Cristiano comme les meilleurs, mais aussi il s’est souvenu de Xavi Hernández et de Luka Modric, qu’il considère comme les meilleurs milieux de terrain de l’histoire.

L’actuel entraîneur de Gimnasia la Plata a décidé de s’isoler dans sa propre maison en raison du risque de contracter le coronavirus après l’infection d’un de ses gardes du corps.

