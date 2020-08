Kyrie Irving avait raison. Les doutes, les rencontres avec les joueurs, sa crainte que jouer à Orlando enlève le travail critique nécessaire sur la réforme de la justice sociale – tout cela s’est avéré vrai. Deux mois après qu’Irving a exprimé son inquiétude à propos de jouer dans la bulle Disney de la ligue, les joueurs se sont mis en grève mercredi pour remettre l’accent sur la violence perpétrée par la police envers les Noirs.

Irving, l’un des vice-présidents de la NBAPA, a pensé que la bulle était une mauvaise idée. Ses problèmes avec le concept ont été largement qualifiés de futiles. Adrian Wojnarowski a qualifié Irving de «perturbateur» tout au long du processus, essayant de ruiner les plans de la NBA de reprendre le jeu lorsqu’il s’est demandé si les joueurs devraient reprendre la saison et mettre la réforme de la justice sociale en veilleuse en conséquence.

« Il y a un soutien important pour reprendre la saison parmi les superstars de la ligue – dont la plupart sont prétendants aux séries éliminatoires – et Irving semble apprécier le choc. »

Minimiser les préoccupations d’Irving était injuste. Cela a transformé les préoccupations réelles et tangibles au sujet du plaidoyer d’Irving pour un front uni, en un peu plus que des questions sur la qualité de la nourriture et les commodités tout en restant à Orlando. Kyrie n’essayait pas de ruiner le plaisir de la ligue, il poussait les joueurs à remettre en question les motivations derrière la bulle.

Irving était l’une des voix les plus bruyantes de la ligue après la mort de George Floyd, et il est évident que forcer les joueurs à se demander si la bulle NBA enlèverait le problème a suscité des doutes chez certains joueurs.

«Une fois que nous recommencerons à jouer au basket, les nouvelles passeront du racisme systémique à qui a fait quoi dans le match de la nuit dernière. C’est un moment crucial pour nous de pouvoir jouer et mélanger cela et avoir un impact sur ce qui se passe dans nos communautés », a déclaré un joueur de la NBA largement respecté à ESPN. «Nous nous demandons:« Où et comment pouvons-nous avoir le plus grand impact? »La santé mentale fait également partie de la discussion, et comment nous gérons tout cela dans une bulle.»

Ces préoccupations ont toutes été manifestées. Talk est passé du racisme systémique aux résultats des jeux. Paul George a parlé publiquement du bilan pour la santé mentale d’être isolé et seul avec seulement du basket-ball pour briser la monotonie. George Hill des Bucks a déclaré qu’il pensait qu’il ne pouvait pas avoir d’impact sur Orlando après le tournage de Jacob Blake.

« Nous n’aurions même pas dû venir dans ce foutu endroit, pour être honnête », a déclaré Hill peu de temps après le tournage de Blake.

«Ce monde doit changer. Le service de police doit changer. En tant que société, nous devons changer. Pour le moment, nous ne voyons rien de tout cela. » George Hill appelle à la justice sociale après la fusillade de Jacob Blake par la police dans le Wisconsin. pic.twitter.com/Ux9DXqERr3 – NBA TV (@NBATV) 24 août 2020

Si la seule chose à laquelle le pays était confronté était la pandémie de Covid-19, la bulle aurait été une distraction indispensable. Au lieu de cela, la violence du printemps et de l’été a prouvé que nous avions besoin de concentration, pas de détournement. Alors que l’idée de jouer au basket-ball et d’élever le mouvement Black Lives Matter était bonne en théorie, il ne fait plus aucun doute maintenant que le fait d’isoler les joueurs d’Orlando de leurs communautés les a éloignés du travail de base critique qui devait se produire.

Bien que les protagonistes aient trouvé un moyen de faire entendre leur voix. Frapper à l’intérieur de la bulle prive le monde du basket-ball. Cette privation a recentré la conscience collective d’une nation et a obligé ceux qui cherchaient à tout échapper à se souvenir des problèmes bien plus importants en jeu que les matchs de la NBA.

« Dans l’ensemble, ses demandes n’ont pas eu de lourdes conséquences », a déclaré Wojnarowski à propos des préoccupations d’Irving concernant le démarrage de la bulle NBA. Maintenant, ils le sont. Ils ne peuvent pas être ignorés et, rétrospectivement, minimiser les inquiétudes très réelles d’Irving concernant la suppression des problèmes de justice sociale et les associer à des préoccupations logistiques était manifestement injuste.