Moins de deux semaines avant les élections à la présidence de Barcelone, tant qu’elles ne sont pas annulées en raison de la pandémie de coronavirus, Joan Laporta Il est le grand favori pour devenir le nouveau patron du club du Barça. Non seulement en raison du nombre de signatures obtenues par celui qui était président du culé entre 2003 et 2010, mais aussi en raison du fait que les bookmakers lui donnent un avantage considérable dans les pronostics par rapport à ses trois rivaux.

Ce qui n’a pas toujours été le cas depuis le début de la campagne électorale. En réalité, Joan Laporta était assez loin de la tête en novembre dernier dans les prévisions, lorsque le favori était Víctor Font. Le candidat Granollers a mené les prévisions avec une part de 1,5 euro, soit plus d’un euro qu’un Laporta qui avait mis 2,75 action pour un euro sur Betfair.

Cependant, un geste a tout changé. Le 15 décembre, un bâtiment du Paseo de La Habana à Madrid, situé à moins de 100 mètres du Santiago Bernabéu, s’est réveillé avec une bannière géante Joan Laporta avec la phrase “Je veux te revoir”. Une manœuvre électorale spectaculaire de l’équipe de campagne de Joan Laporta, qui a vu ses chances de gagner catapulter grâce au placement de la bannière dans la capitale.

# HolaMadrid😎 pic.twitter.com/eSmCkVWyeb – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 15 décembre 2020

À ce jour, la victoire de Laporta est payée sur Betfair à 1,33 euro par euro misé. Les bookmakers tiennent sa victoire presque pour acquise et l’ancien président est très loin de ses trois rivaux: Víctor Font est le plus proche de Laporta, avec une commission de 4 euros. Plus loin se trouvent Toni Freixa (quota 13) et Rousaud (quota 15). Les paris donnent à peine une chance à ces deux candidats.

Des élections dans l’œil de l’ouragan

La pandémie de coronavirus frappe l’Espagne avec une troisième vague qui laisse des chiffres très inquiétants dans le pays. Cela ne semble pas le meilleur moment pour organiser une élection, mais Laporta est l’un des candidats qui fait le plus campagne pour que le 24 janvier, les membres du Barça puissent aller voter.

Ce mercredi, Joan Laporta a profité de la présentation de son projet économique au siège de l’usine Moritz à Barcelone pour continuer à presser: “Si le Manager ne permet pas de voter le 24, ce sera une fraude contre la démocratie”, a déclaré l’ancien président, confiant: «Je suis optimiste et je pense que la date des élections au Barça sera confirmée. Cela dépend du gestionnaire et a déjà fixé cette date. La Generalitat n’a à aucun moment déclaré qu’elle allait s’ingérer dans les élections au Barça. La seule chose serait les restrictions de mobilité, mais le certificat et la carte du Barça devraient suffire.