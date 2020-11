À Ousmane Dembélé Une opportunité en or vous a été présentée. On dit que le temps c’est de l’argent et c’est ce qui sera désormais offert aux Français après avoir connu la blessure de Ansu Fati. Les deux extrêmes ont été choisis par Koeman occuper les côtés devant lui Betis, les deux joueurs les plus verticaux de l’équipe, vitesse et débordement. La balle de l’international espagnol s’est bloquée en moins d’une demi-heure.

Une entrée moche de Mandi Il a fini par casser le ménisque du canterano culé et son absence sera prolongée, car il est fort possible qu’il opte pour l’option conservatrice et qu’il soit vers cinq mois en cale sèche. Une grande partie des minutes qui étaient destinées à Ansu Fati maintenant ils deviendront Dembélé. Le Français monte d’une place sur la liste des priorités offensives des Koeman et reste le seul exposant de débordement constant –Trincao il n’est pas encore totalement adapté.

Dembélé avait pris de l’importance depuis un certain temps maintenant dans les plans de Koeman. Il lui donnait des opportunités et le Gaulois répondait à sa manière. C’est un joueur individualiste, qui s’associe bien, mais qui tire le meilleur parti de son potentiel avec les espaces et quand il fait face, quand il a l’occasion de montrer sa vitesse. Contre le Betis, il a ouvert la boîte comme ça, tirant sur ses conditions athlétiques pour obtenir le trou parfait pour percer l’arc de Bravo.

L’un des principaux problèmes du Français depuis son arrivée au Barça, au-delà de son manque constant de discipline qui semble désormais maîtrisé, a été le blessures. Beaucoup d’entre eux ont été des déchirures et des tensions musculaires – leur style de jeu les favorise -, l’étrange problème des ischio-jambiers et une entorse de la cheville brillent par leurs absences répétées et leurs visites à l’infirmerie.

Maintenant, avec le manque de renforts, la pénurie d’alternatives offensives et la blessure des Ansu Fati, une voie lui est ouverte vers la régularité des minutes qui pourraient l’installer une fois pour toutes dans le club après le millionnaire qui lui avait été payé en 2017 au Borussia Dortmund. La saison dernière, il n’a disputé que neuf matchs et n’a même pas atteint 500 minutes de jeu. Cela fait quelques mois huit rencontres entre la Ligue et les Champions dans lequel il a joué un peu plus de 320 minutes et réalisé trois buts et une passe.

Des jeux importants arrivent maintenant pour lui Barcelone. Avec Leo Messi Oui Griezmann fixé dans des positions offensives, avec Pedri entièrement réglé, l’écart qu’Ansu laisse libre Fati seront tirés au sort pour le reste. Coutinho peut également en bénéficier, mais le joueur qui ressemble le plus aux conditions de l’équipe de jeunes est Dembélé. ETIl vous appartient de profiter de cette opportunité.