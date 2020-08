Leo Messi veut quitter le FC Barcelone et il n’y a pas quelques clubs qui font déjà des comptes pour essayer d’obtenir sa signature. Ce n’est pas pour moins. L’arrivée de l’Argentin, en plus de supposer un énorme saut de qualité dans le sport et de faire de lui un aspirant -si ce n’était pas déjà- à tout, ce serait aussi économique. L’impact que Messi aurait sur sa nouvelle équipe se traduirait par un plus grand impact du club dans le monde, ce qui entraînerait une augmentation considérable des revenus.

Manchester City, Manchester United et l’Inter Milan Ils semblent être les seules équipes en mesure de reprendre le footballeur du Barça. Chacun d’entre eux devra faire une dépense importante pour obtenir ses services. Seul son salaire serait d’environ 100 millions d’euros bruts par saison, en supposant que -comme l’intention du joueur- de sortir de l’équipe du Barça gratuitement.

Cependant, sa signature serait plus qu’amortie en raison de la contrats importants qui pourraient être signés pour le simple fait d’avoir Messi dans son équipe. Ongle situation bien connue à la Juventus, qui après avoir signé Cristiano Ronaldo s’est positionné comme l’un des clubs les plus générateurs du monde.

Dans le cas de «Vecchia», ses actions en bourse ont grimpé en flèche, augmentant sa valeur de 66% lors de la première saison avec les Portugais dans l’équipe. A cela il faut ajouter le amélioration des contrats avec ses principaux sponsors. Adidas a renouvelé son contrat avec l’équipe de Turin pour huit saisons pendant huit ans, mais pour deux fois la valeur de l’ancien, atteignant 51 millions par saison, une situation similaire à ce qui s’est passé avec Jeep, un sponsor qui apparaît sur son maillot.

le ventes de t-shirts a considérablement augmenté dans le monde, avec interaction dans les réseaux sociaux et, bien sûr, influence dans les médias. Depuis lors, tout ce qui se passe à la Juventus est une nouvelle et a un impact plus important qu’avant l’arrivée des Portugais, une situation qui se produirait dans la nouvelle équipe de Messi.

Au contraire, à Barcelone, le contraire se produira. Le groupe catalan, noyé par une grave crise économique, il sera pratiquement contraint de renégocier ses contrats à la baisse avec le départ de l’Argentin. Malgré la libération d’une partie importante de la masse salariale, les revenus chuteront considérablement dans l’entité culé.