Bien que ce ne soit pas encore officiel, c’est un secret de polichinelle que Joan Laporta sera l’un des candidats aux prochaines élections à la présidence de Barcelone. Celui qui a dirigé le club du Barça pendant sept ans (2003-2010) prépare depuis longtemps ce qui sera l’un des candidats les plus puissants que l’embauche d’un joueur de haut niveau apportera dans sa poche. Laporta travaille à la signature de l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde: Erling Haaland.

Malgré la difficulté de l’opération, Joan Laporta a travaillé de sa grande relation avec Mino Raiola, le représentant de la Norvège, pour obtenir la signature de Haaland l’été prochain. Le joueur a un accord verbal avec le Borussia Dortmund pour faciliter son départ à la fin de cette saison, donc la manœuvre pourrait être réussie. En principe, la signature serait d’environ 75 millions d’euros: un montant élevé, mais un investissement plus que justifié par un joueur appelé à être le meilleur attaquant de l’avenir du football mondial.

Amitié entre Laporta et Raiola

Joan Laporta a dans son amitié avec Mino Raiola la clé pour ouvrir une opération qui pourrait être capitale pour l’avenir de Barcelone. L’ancien président entretient une relation extraordinaire avec Raiola forgée depuis la signature d’Ibrahimovic en 2009. L’agent a reçu un total de 1,2 million d’euros par an de commission pour chacune des cinq saisons que le Suédois a signées au Barça. Même s’il n’a finalement joué qu’un an, Laporta lui a permis de prendre ses six millions de commission pour l’opération, plus ce qu’il a mené pour son transfert à Milan. Une décision dont l’agent de Haaland se souvient avec une affection évidente.

En outre, Raiola a soutenu la candidature de Laporta dans la campagne en 2016 et lui a permis d’utiliser le nom de Pogba comme un atout électoral. Un autre signe de tête entre les deux, qui n’est peut-être pas le seul ces dernières années: à l’été 2019, Raiola a évité le transfert de De Ligt à Barcelone, ce qui a été supposé que c’était une manœuvre pour qu’il puisse signer pour le club du Barça en été 2021 si Laporta remportait les élections.

De cette façon, Haaland pourrait être la cerise sur le gâteau de la candidature de Joan Laporta à la présidence de Barcelone. Une bombe que l’ancien président utiliserait pour convaincre le membre et prendre les commandes du club près de onze ans après avoir quitté la présidence. Et au fait, Barcelone signerait l’un des joueurs les plus désirés par le Real Madrid. Une embauche aussi surprenante que nécessaire pour renouveler le club.