Paul George il est de retour. Le joueur de Clippers de Los Angeles il a été le meilleur lors de la victoire lors du cinquième match de la série contre les Dallas Mavericks. Il avait reçu beaucoup de critiques pour ses dernières performances et voulait s’expliquer: il ne passait pas un bon moment dans la bulle.

PG est venu de deux matchs vraiment horribles: dans le troisième de la série, il avait marqué 11 points après avoir échoué 13 des 16 tirs qu’il a pris (1 sur 8 en triple) et dans le quatrième il a terminé avec 9 points après avoir effectué seulement 3 des 14 tirs. il a exécuté (1 sur 7 en triple). Au cinquième, son succès a profondément changé: 35 points, 12 sur 18 dans les buts sur le terrain et 4 sur 8 en triples.

Ainsi, George a voulu expliquer les raisons qui l’ont fait baisser sa performance lors des deux derniers matchs de la rencontre:

« Quoi qu’il en soit, la vérité est que la bulle avait pris le meilleur de moi. J’étais dans un endroit sombre. Je n’étais tout simplement pas là, j’étais absent. La vérité est que les deux matchs précédents ont été difficiles. Cependant, merci. aux gens qui continuent à me soutenir, à ceux qui sont dans mon coin et qui m’ont donné de la positivité (mes collègues, ma famille, mes amis). Je tiens à remercier tous ceux qui se sont souciés de moi. J’étais dans une mauvaise situation, mais J’ai trouvé mon chemin et je suis de retour. Et maintenant je pense au reste de cette cravate. «