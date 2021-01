Que personne ne cherche dans cette chronique un de ces exercices collectifs de lapidation auxquels les réseaux sociaux impitoyables sont si enclins. Oui, vous trouverez une critique sévère d’une chaîne de comportements injustifiables et souvent inexplicables qui parsèment les footballeurs (certains), les hôteliers (certains) et les managers (tous). L’épisode est très grave et personne ne peut s’en tirer, même si, comme cela arrive souvent, ils ont commencé à payer les justes. Quoi qu’il arrive, la victime est toujours le fan ordinaire qui voit comment son équipe concourt de manière plus que sensible et perd du pas. Le sentiment demeure que ce club se tire toujours une balle dans le pied quand les choses vont assez bien.

Quelque chose a été rompu dans la relation idyllique avec certains représentants de cette nouvelle et talentueuse génération qui était revenue pour exciter le sportinguismo. En attendant que la police confirme s’il y avait eu cette supposée fête dans un domicile privé et qui était présente, force est de constater qu’il y a eu plusieurs acteurs qui n’ont pas respecté les mesures de sécurité les plus minimales au milieu de la pandémie. De ceux qui sont requis (des seniors) en tant que professionnels du ballon, nous ne parlons même pas. Et en faisant cela, ils nous ont tous manqué de respect. Les coupables (lorsqu’ils sont confirmés) doivent être punis par l’administration publique (comme tout citoyen); pour son club, pour l’indiscipline et pour ses fans, pour la déception et les points perdus. Il est incroyable que tant de jours plus tard, aucun des protagonistes de ces tristes événements ne se soit avancé pour reconnaître son erreur et demander pardon. C’est incroyable, mais c’est ce que c’est.

Il est clair que les principaux contrevenants sont les footballeurs, mais pas les seuls. Les images d’un événement organisé dans un lieu bien connu attisent le feu. Le délit est d’un tel calibre que même dans la vidéo filtrée pour minimiser le sujet par l’adresse des lieux, épicentre de la polémique, personne avec un masque n’apparaît. Pas même pour poser. L’effronterie des joueurs à regarder la caméra sans aucune honte dans cette vidéo et aussi dans les autres montre que les footballeurs vivent dans une bulle (pas exactement sanitaire) et qu’ils se sentent étrangers à la société. La chose est discutée seule.

Bien qu’il soit celui qui a le moins de responsabilités dans cette affaire, l’actionnaire maximum n’était pas bien non plus. Depuis son arrivée, Javier Fernández traîne un sérieux problème dans la gestion de la communication du club. Il est vrai que la problématique des réseaux sociaux s’est améliorée, mais l’image est toujours en suspens. La tactique habituelle, se cacher la tête, est toujours la pire décision (dans ce cas aussi). Le président a déjà essayé certains professionnels avec peu de succès. Peut-être est-ce que pour que la chose fonctionne, il doit tenir compte de ce qui est recommandé et peut-être est-ce vraiment le sujet en suspens de Javier Fernández.

De toute cette médiocrité échappe la courageuse décision de Gaspar Campos, qui a refusé de payer la pénitence qu’il ne méritait pas. Sûrement sa déclaration n’aura pas plu à l’un de ses collègues, mais la gourde montre sa personnalité et son caractère en se distanciant d’un comportement non professionnel. Il est difficile de comprendre la position du vestiaire, la loi imposée du silence, loin de profiter au groupe, l’affaiblit. Le leur serait d’encourager les responsables à montrer leur visage et à s’excuser.

Avec tout et avec la bonne main de l’entraîneur, le Sporting a réussi à sauver le mobilier à Lugo, où les joueurs moins communs ont montré leur capacité à contribuer. Ce n’était pas un Sporting brillant, mutilé de ses plus grands talents, mais c’était une équipe compétitive qui a montré son visage aussi loin qu’elle le pouvait avec une grande dignité. Pourtant, il lui manquait un peu plus d’audace dans le coach pour donner son envol aux nouvelles gourdes qu’il devait recruter. Que sais-je, par exemple, des extrêmes.