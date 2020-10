Mis à jour le 28/10/2020 à 06:25

Une vidéo récemment partagée sur Youtube il se retourna viral pour avoir montré l’esprit supposé d’une fille d’environ 3 ans. Dans les images, capturé par une caméra de sécurité, vous pouvez voir le petit arrêt au pied de la tombe de James Bustamante dans le cimetière du Nouveau-Mexique (États-Unis). La fille a été reconnue par sa propre mère. Il appartient à Fabiola Nova, décédée en 2018 et ses restes se trouvent à quelques mètres de ceux de James.

Selon le rapport publié par le programme ‘Au rouge vif’, Reine Rodriguez a décidé d’installer un caméra de sécurité tout près de la tombe de son fils James Bustamante, car il a toujours trouvé les compositions florales déplacées et certaines cassées. Grande fut sa surprise, ainsi que celle des employés du cimetière, en examinant les images et en voyant une fille au milieu de la nuit rester au pied de la tombe et parler comme si elle était accompagnée.

Le fait étrange ne s’est pas arrêté là, car la vidéo capturée a atteint les yeux de Saundra gonzalez, qui a immédiatement reconnu que la fille de l’enregistrement était sa fille Fabiola Nova, décédé dans des circonstances étranges en 2018 et jusqu’à présent, les causes de sa mort n’ont pas été déterminées.

Saundra et Reina assurent que leurs enfants demandent justice afin d’obtenir enfin le repos nécessaire. James serait mort victime d’un meurtre commis par un parent, croit sa mère. Alors que Saundra reproche à son ex-partenaire d’avoir tué sa petite fille. Les images sont devenues viral rapidement après leur sortie sur YouTube.

