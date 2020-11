La capitaine de Chelsea, Magdalena Eriksson, a conclu un nouvel accord pour rester avec les Blues jusqu’en 2023.

Eriksson a rejoint Chelsea en 2017 et a mené l’équipe au titre de la Super League féminine en 2019/20, sa première saison en tant que capitaine.

“Cela signifie tout pour moi d’être dans ce club, il n’y a nulle part ailleurs au monde où je préférerais être”, a déclaré le joueur de 27 ans sur le site officiel du club.

«Nous avons tout ici. Nous avons une équipe incroyable, nous avons une équipe incroyable et nous avons un bon groupe de personnes autour de l’équipe pour nous soutenir.

“C’est l’endroit idéal pour être et je ne me voyais nulle part ailleurs.”

Tellement heureux d’annoncer que j’ai prolongé mon contrat avec le Chelsea FC. Je crois tellement à tout ce qui se passe ici et j’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à notre équipe 🙏🏼💙 pic.twitter.com/LF2d02z92I – Magdalena Eriksson (@MagdaEricsson) 12 novembre 2020

«Les trois dernières années ont été les plus importantes de ma carrière. Dans tout ce que j’ai accompli, et aussi comment j’ai évolué et surtout pour moi, comment je me suis développé en tant que personne.

“Je pense que déménager dans un autre pays, un nouveau club, une nouvelle ligue, ça fait grandir en tant que personne.”

La nouvelle est un énorme coup de pouce pour Chelsea, qui est invaincu jusqu’à présent cette saison et a remporté quatre matchs WSL sur le rebond.