La carrière de Colin Kaeperick dans la NFL est officiellement terminée

La carrière de Colin Kaepernick dans la NFL est officiellement terminée. Pendant des mois, il y a eu des spéculations discrètes sur la question de savoir s’il aura enfin une chance de revenir dans la ligue qui semble lui avoir lavé les mains il y a quatre ans.

Maintenant, nous avons notre réponse: non.

Cette semaine, Mike Florio a confirmé que, malgré le fait que le commissaire de la NFL, Roger Goodell, ait essentiellement sorti et enroulé ses bras autour de Kaepernick, et indépendamment des approbations très publiques que le joueur de 32 ans a reçues des entraîneurs en chef Anthony Lynn et Pete Carroll, personne ne veut réellement le signer. .

«Selon une source au courant de la situation, Kaepernick n’a attiré aucun intérêt», a écrit Florio.

Et avec cela, la carrière de footballeur professionnel de Kaepernick se termine enfin. Il n’y a vraiment pas d’autre moyen d’interpréter la situation.

L’année dernière, la NFL a été frappée par une pandémie de blessures par quart-arrière. De nombreux initiés pensaient que s’il y avait un moment où une franchise pouvait justifier de faire quelque chose de controversé ou de polarisant à la position de passage, c’était bien cela. Pourtant, personne n’a appelé Kaepernick.

Cette intersaison, Goodell a officiellement signalé qu’il était normal de faire à nouveau affaire avec Kaepernick. Pourtant, personne n’a appelé Kaepernick.

Personne n’a encore signé Kaepernick, et personne ne le fera. Sa carrière dans la NFL est terminée.

Colin Kaepernick a eu une course fascinante

Kaepernick restera dans l’histoire de la NFL comme une histoire fascinante. Il a connu très tôt des moments intenses avec les 49ers de San Francisco, notamment en menant l’équipe à un match de championnat NFC contre l’éventuel champion du Super Bowl Seattle Seahawks en 2013. Pour ses problèmes, il a été récompensé par une prolongation de six ans. jusqu’à 126 millions de dollars.

Malheureusement, les choses se sont effondrées pour lui peu de temps après. En 2014, San Francisco a terminé 8-8 et n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois en quatre ans. L’entraîneur-chef Jim Harbaugh est parti pour le Michigan dans la foulée, et Kaepernick n’a plus jamais atteint le niveau de succès qu’il avait sous lui.

Entre le fait de jouer pour de terribles entraîneurs consécutifs avec Jim Tomsula et Chip Kelly et de multiples blessures qui ont un peu obscurci son étoile, le titre de Kaepernick a commencé à chuter de façon spectaculaire.

Pourtant, même s’il ne ressemblait plus au joueur qu’il avait été quelques années plus tôt, Kaepernick a tout de même organisé une campagne 2016 assez solide sur le terrain. Il a terminé la saison avec 2 241 verges par la passe, 16 touchés par la passe, quatre choix et ajouté 468 verges au sol.

Cette intersaison, le nouvel entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a exprimé le désir de quitter Kaepernick car il ne correspondait pas au plan offensif souhaité par le jeune entraîneur. La décision avait du sens. Mais Kaepernick était objectivement encore assez bon pour au moins être un remplaçant dans la NFL – si les gens suivaient strictement des mesures sur le terrain.

Cependant, 2016 a marqué un autre tournant dans la carrière de Kaepernick. C’est alors qu’il a choisi de s’agenouiller pour l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale. Le déménagement, bien qu’il ne soit plus vu à travers le même objectif qu’à l’époque, l’a fait persona non grata dans la NFL. Il a été jugé plus difficile qu’il n’en valait la peine, et cela l’a empêché d’être repris par aucune équipe pendant l’intersaison.

Kaepernick n’a plus jamais joué un autre bas dans la NFL.

Clôture du livre sur Colin Kaepernick

De nos jours, chaque sport a des joueurs agenouillés pour l’hymne national. Ce n’est plus controversé de la même manière qu’il y a quatre ans. Cela a incité beaucoup à se demander si Kaepernick pourrait obtenir une autre chance dans la NFL.

Mais le rapport de cette semaine confirme ce qui aurait dû être évident il y a longtemps: Kaepernick ne jouera plus jamais au football professionnel.

Trop de temps s’est écoulé et il vient avec trop de bagages de relations publiques pour justifier une place dans la liste en tant que troisième joueur. De la même manière que Tim Tebow était considéré comme plus de problèmes que son inévitable cirque médiatique valait, Kaepernick entre dans la même catégorie.

Il n’y a tout simplement aucun moyen qu’un gars qui a été hors de la ligue pendant quatre ans puisse être un contributeur significatif sur une liste de NFL. Ajoutez toutes les autres choses hors du terrain, et il devient clair pourquoi personne ne l’a appelé à aucun moment au cours des dernières saisons. Ce n’était pas une décision strictement liée au football alors qu’il ne pouvait pas trouver d’emploi en 2017. C’est une décision strictement liée au football maintenant.

Il est temps d’accepter les faits. La carrière de Kaepernick dans la NFL est terminée. Toutes les personnes impliquées seraient mieux loties si elles acceptaient simplement ce fait et continuaient leur vie.

