En fait, c’est la famille qui a attiré Eva et Hugo dans le karaté, puisqu’ils ont tous deux des frères aînés qui ont commencé dans la discipline. Eva a suivi les traces de Daniela, un an et un peu plus âgée qu’elle, et Hugo avoue s’être inscrit parce qu’Alex était là, un autre des athlètes exceptionnels d’Arenas à 13 ans.

Ángel Arenas, chef de l’équipe et entraîneur espagnol masculin, fait l’éloge de ses jeunes athlètes. «Eva est un diamant, un bébé super intelligent qui se bat. C’est très tactique, en ce sens qu’on peut dire que c’est tout à fait de notre école. Elle a de très bonnes relations avec mon fils Pablo, qui est celui qui la dirige et qui aime sa façon de compétitionner. Elle est également très discrète et très polie “. Arenas souligne que «sa sœur Daniela le fait aussi très bien, elle était championne de la ligue. Ce sont deux tempéraments très différents ».

A propos d’Hugo, Arenas assure que «Il est encore très jeune, mais il a de nombreuses qualités. C’est un athlète et un gars très arrogant, dans le bon sens qu’en se battant, il ose, parce que si vous n’osez pas, vous ne le faites pas, vous devez le croire. De plus, techniquement, c’est très bien ». Hugo est meilleur au combat, même s’il participe également au kata, et l’entraîneur assure qu ‘«il est très différent de son frère. Hugo est plus lâche, tandis qu’Álex est très méthodique, très cérébral ».

Eva, qui habite à dix minutes de la salle de sport, assure qu’elle aime tout ce qui concerne le karaté, mais surtout «que vous rencontrez des gens très spéciaux et créez un très beau lien». C’est pourquoi l’enfermement ne lui a pas plu, à cause de la déconnexion avec ses coéquipiers, malgré le fait que les Arenas ont immédiatement mis leurs devoirs à leurs garçons. La clé de la récupération était de commencer l’entraînement via Zoom, car les liens se sont à nouveau renforcés. “Les garçons sont restés après l’entraînement pour se voir, même si c’était à l’écran.” «Ils m’ont beaucoup manqué», confesse Eva.

L’année n’a pas mal commencé pour la jeune karatéka d’Oviedo, qui l’an dernier était championne d’Espagne dans sa catégorie, moins de 54 kilos. Le week-end dernier, il a participé à la Ligue nationale à Alicante et a pris la première place. Son rêve serait de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, quelque chose d’assez éloigné en ce moment non seulement en raison de l’âge, mais aussi en raison des doutes que le karaté puisse rester dans le programme olympique à long terme.

Hugo doit voyager plus loin pour s’entraîner quotidiennement, car il vit à Posada de Llanera. Malgré son jeune âge, il s’est déjà habitué à récolter des médailles dans les championnats des Asturies et d’Espagne et dans les ligues nationales. Et pensez grand: “J’aimerais aller aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde.”

Vétéran est un diplôme, et Ángel Arenas fait ressortir l’une de ses devises: «les promesses prennent du temps». En attendant, il aime faire mijoter ses jeunes valeurs, exemple du renouveau réussi qu’il a mené dans l’équipe il y a quelques années.