Jeudi 10 décembre 2020, p. a12

Paris. L’arbitre roumain Sebastian Coltescu, au centre d’un grand scandale après ses propos racistes contre l’ancien joueur Pierre Webó lors du match de Ligue des champions entre le Paris Saint Germain (PSG) et Basaksehir, a connu un parcours marqué par plusieurs sanctions.

C’est l’homme noir, voyez qui il est: ces propos adressés par Coltescu, quatrième officiel, à son compatriote Ovidiu Hategan, juge principal, ont déclenché une tempête qui menace de mettre fin à sa carrière internationale.

J’essaye juste d’être bon. Je ne vais pas lire de sites d’actualités ces jours-ci. Quiconque me connaît sait que je ne suis pas raciste! Du moins, je l’espère, a assuré Coltescu à ses proches dans des déclarations au portail roumain ProSport.

L’ingénieur de formation, né en 1977 à Craiova, dans le sud de la Roumanie, a brièvement joué comme milieu de terrain en deuxième division, avant de commencer comme arbitre en 1996 et de sauter en première division en 2003 pour obtenir son badge FIFA trois ans plus tard.

Cependant, ils ont été relégués en deuxième division en 2007 après de graves erreurs commises lors d’un match de championnat roumain. Selon la presse locale, il a refusé deux pénalités à une équipe et s’est montré trop indulgent envers les joueurs rivaux. Touché par cette sanction, Coltescu a tenté de se suicider un an plus tard, selon les médias à l’époque, alors que plusieurs confrères estimaient qu’il était victime d’un système qui le poussait au bord du désespoir.

Coltescu est revenu dans les champs de première division, mais en 2015, il a reçu une autre sanction pour divers échecs, comme l’annulation de trois buts contre le Steaua Bucarest. La Commission centrale des arbitres (CCA), cependant, a rapidement levé la sanction, car l’UEFA l’a choisi pour arbitrer un match international de jeunes.

Malgré ces hauts et ces bas, Coltescu est le troisième arbitre de la Roumanie avec le plus de matches dirigés (309), mais sa carrière est désormais incertaine. C’est la page la plus honteuse de l’histoire de l’arbitrage roumain, a déclaré Ion Craciunescu, 70 ans, l’un des grands arbitres du pays européen.

Les incidents racistes dans les stades de football, qui concernent majoritairement les spectateurs, n’entraînent guère de sanctions sévères malgré l’indignation qu’ils suscitent, même s’ils n’ont pas atteint l’écho de l’affaire entre Coltescu et Webó.

Villarreal a écopé d’une amende de 12 mille euros en 2014 pour avoir lancé une banane en direction du défenseur brésilien Dani Alves, qui a ensuite joué pour Barcelone et a réagi en mangeant ce fruit. Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant gabonais d’Arsenal, a également subi la même attaque en 2018 lors d’un match contre Tottenham.

Le défenseur de Chelsea, John Terry, a été suspendu en 2012 pour quatre matchs et condamné à une amende de 220 000 livres (270 000 euros) pour avoir insulté le joueur des Queens Park Rangers, Anton Ferdinand. Cependant, la Fédération anglaise a rejeté tout soupçon de racisme.

L’un des épisodes les plus récents a eu lieu en septembre, lorsque Nyemar a accusé le défenseur de l’Olympique de Marseille Álvaro González de le traiter de singe. Dans la polémique, le Brésilien lui-même a également été accusé d’avoir lancé des insultes racistes contre le Japonais Hiroki Sakai. Après une enquête du championnat français, aucune sanction disciplinaire n’a été appliquée.