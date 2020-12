L’homme d’Oviedo l’explique lors d’une conversation téléphonique à LA NUEVA ESPAÑA depuis le Japon. Là, il a passé les quatre dernières années de sa vie à diriger Tokushima, un humble club de la deuxième division japonaise. Et là, Richard a réalisé sa plus grande réussite jusqu’à présent: la promotion au sommet du football japonais. Il a été le prix du travail quotidien et de la recherche de haricots depuis qu’il a décidé d’essayer ce truc de football.

Il est maintenant coach de mode au Japon et dans les Urawa Reds, une équipe puissante de Primera, vous a déjà envoyé une offre pour vous embaucher. Il demande à se concentrer sur le jour le jour. De plus, demain, son Tokushima peut devenir deuxième champion contre Wasp. Tout résultat en vaut la peine qui ne perd pas plus de sept buts d’écart.

«Notre club a le septième budget de la catégorie, mais nous avons réussi à construire une équipe pleine de jeunes joueurs avec une identité commune. Nous sommes un petit club familial, mais avec des objectifs très clairs. Notre succès est d’avoir créé une équipe reconnaissable », souligne-t-il.

Ce sera la deuxième fois de l’histoire que Tokushima évoluera dans la catégorie la plus élevée au Japon. En 2013, il a également augmenté, même s’il n’a duré qu’un an dans l’élite.

“La promotion que nous avons obtenue est une récompense pour un travail bien fait et de la patience.” C’est cette caractéristique, la patience, une des clés pour savoir comment se vit le football au Japon. Alors qu’en Europe, et surtout en Espagne, vous vivez au jour le jour et qu’un coach peut être vu dans la rue pour une série de mauvais résultats, en Asie la situation est complètement différente.

Le caractère même du continent est lié à cela. «La culture japonaise repose fortement sur des projets à long terme. Cela ne se passe pas comme en Espagne. Vous pouvez travailler en pensant sur une période de 4 ou 5 ans. Et c’est de là que viennent les succès. C’est pourquoi le football au Japon vit un moment doux. Après mon expérience en Thaïlande, il était clair que je voulais m’entraîner ici. J’ai transféré mon idée à mon représentant et l’opportunité s’est présentée ».

Alors que les équipes du pays japonais sont de plus en plus puissantes, l’amour du football grandit également au Japon, bien que le football soit vécu d’une manière très différente de l’Europe. Moins passionné. Tokushima a rassemblé environ 10 000 adeptes à l’époque pré-Covid. Aujourd’hui, environ 3 000 fans se rendent sur le terrain.

«Il y a de nombreux contrastes avec l’Europe. Nos supporters sont très calmes et le football se vit avec moins d’intensité. Il y a un groupe de fans plus passionnés, mais ce n’est pas comme en Espagne. Et, surtout, il est difficile pour vos fans de vous critiquer, c’est un public très reconnaissant qui ne se fâche pas face à l’échec », confie Richard, qui met néanmoins en garde contre la dureté du championnat. «Au Japon, il y a le football le plus fort d’Asie. La deuxième division ici pourrait être comparée à celle de l’Espagne ou de la France ».

Richard savoure toujours la promotion, bien qu’il se prépare déjà pour l’avenir de la saison prochaine. L’endroit où il s’entraînera est une hypothèse, même s’il continuera très probablement à travailler au Japon. Revenir en Europe? Je n’y pense pas spécialement. Je suis heureux au Japon. Maintenant, je vis dans une petite ville tranquille et ma famille est heureuse. J’ai de la stabilité. En ce moment, une équipe de première division m’a appelé et je déciderai de la fin de la saison ».