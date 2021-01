Malgré le fait que le championnat du monde de Formule 1 ne commencera pas par un doublé Bahreïn, la première course aura lieu Sakhir avant de voyager à Imola, c’est pourquoi les équipes ont accepté de tenir la pré-saison à Bahreïn. Ce sera la première fois depuis 2016 que ces tests ne sont pas effectués en Catalogne. Et c’est ça, le report de Grand Prix d’Australie a retardé le début de la Coupe du monde d’une semaine et aussi celui de la pré-saison, qui aura lieu entre le 12 et le 14 mars au lieu du 2 au 4 du même mois.

Les équipes, selon Motorsport, ont jugé bon de faire un seul voyage à Bahreïn au lieu d’aller d’abord en Catalogne et ensuite à Sakhir avec le coût économique que cela implique. La contrepartie est que les équipes n’auront que onze jours pour envoyer par avion les pièces qu’elles décident de modifier après ces tests. Pour cette raison, étant donné que Barcelone, qui est relativement proche des usines d’équipement, Catalogne Il organisait la pré-saison depuis 2016.

Le coronavirus, la Catalogne et les pilotes espagnols

Le coronavirus a comprimé le calendrier, nuisant ainsi à la Catalogne et aussi aux intérêts des pilotes, qui n’auront qu’un jour et demi de présaison. C’est quelque chose qui affectera particulièrement les Espagnols car Carlos Sainz et Fernando Alonso devront s’adapter à une nouvelle voiture et à une nouvelle équipe de travail.

«Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et ils devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée», A souligné à cet égard Marcin Budkowski, PDG de Renault.

Carlos Sainz, pour sa part, qui arrive chez Ferrari après être passé par McLaren, agacé de voir comment la FIA ne lui a pas donné l’autorisation de participer au test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi, il a évoqué les dangers d’une présaison aussi courte: «Je ne suis pas content de la décision car elle ne semble pas du tout juste de la part de la FIA. Je voulais participer à ce test, surtout quand on sait qu’il y a à peine un jour et demi de tests de pré-saison par pilote. Ils pourraient ouvrir leurs mains aux pilotes qui changent d’équipe, même Pour la sécurité. Si quelque chose échoue dans la Ferrari ce jour-là et demi de tests, je peux me rendre à la course sans avoir testé le siège. Mais il n’en a pas été ainsi. Il y a des incohérences dans l’application du règlement, chacun doit être ouvert ».

La Catalogne devra attendre mai pour accueillir la Formule 1

La Formule 1 ne passera pas de Sakhir de la pré-saison à 28 mars, date à laquelle la Coupe du monde commencera avec le différend du Grand Prix de Bahreïn. La deuxième course aura lieu à Imola le 18 avril, tandis que la troisième aura lieu le 2 mai. Il reste à déterminer où depuis le Grand Prix du Vietnam a été annulé, même si tout semble indiquer qu’il aura lieu à Portimao. Une semaine plus tard, e9 maiaura lieu le Grand Prix d’Espagne. Et c’est que le Circuit de Catalogne a récemment renouvelé son contrat avec la Formule 1 pour une saison de plus. Désormais, le gouvernement de la Generalitat va négocier avec Stefano Domenicali, qui est le nouveau président du grand cirque, pour que cette nomination soit prolongée dans le calendrier jusqu’en 2025.

Après les dernières modifications du calendrier, et défini la date de la pré-saison, le Agenda de la formule 1 en 2021 est défini comme suit:

Pré-saison à Bahreïn: 12 au 14 mars Grand Prix de Bahreïn: 28 mars Grand Prix d’Imola: 18 avril Grand Prix à confirmer: 2 mai Grand Prix d’Espagne: 9 mai Grand Prix de Monaco: Grand Prix du 23 mai Grand Prix d’Azerbaïdjan: 6 juin Grand Prix du Canada: 13 juin Grand Prix de France: 27 juin Grand Prix d’Autriche: 4 juillet Grand Prix de Grande-Bretagne: 18 juillet Grand Prix de Hongrie: Grand Prix du 1er août de Belgique: 29 août Grand Prix des Pays-Bas: 5 septembre Grand Prix d’Italie: 12 septembre Grand Prix de Russie: 26 septembre Grand Prix de Singapour: 3 octobre Grand Prix du Japon: 10 octobre Grand Prix de États-Unis: 24 octobre Grand Prix du Mexique: 31 octobre Grand Prix du Brésil: 7 novembre Grand Prix d’Australie: 21 novembre Grand Prix d’Arabie saoudite: 5 décembre Grand Prix d’Abu Dhabi: 12 décembre